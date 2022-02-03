مونديال 2022: كندا تقترب من النهائيات

مارفين ريسينوس ا ف ب/ا ف ب

لاعب كندا جوناثان ديفيد (إلى اليمين) صاحب الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى السلفادور 2-صفر في الجولة الـ 11 من تصفيات قارة كونكاكاف في 2 شباط/فبراير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – وضع المنتخب الكندي قدماً في مونديال 2022 في قطر بعد فوزه على مضيفه السلفادور 2-صفر، فيما اقترب منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك بدورهما من حجز بطاقتيهما للنهائيات بفوزهما توالياً على هندوراس 3-صفر وبنما 1-صفر في الجولة الـ 11 من الدور الثالث الحاسم لتصفيات قارة كونكاكاف.

إعلان اقرأ المزيد

في المباراة الأولى، اقتربت كندا من الالتحاق بقطار المنتخبات المتأهلة إلى العرس الكروي في قطر، وذلك بعد 36 عاماً من مشاركتها الأولى في مونديال المكسيك 1986.

وحقق المنتخب الكندي أمام السلفادور انتصاره السابع في الدور الحاسم من تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ليتصدر المجموعة المشتركة برصيد 25 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن المنتخبين الأميركي والمكسيكي في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وكان المنتخب البنمي صاحب المركز الرابع (17) اكبر الخاسرين في هذه الجولة حيث بات يتخلف بفارق 8 نقاط عن المتصدر قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الاولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض الرابع ملحقاً.

وتحتاج كندا إلى 3 نقاط من مباراتها أمام كوستاريكا، الفائزة على جامايكا 1-صفر في هذه الجولة، في 25 آذار/مارس المقبل لضمان بطاقتها إلى مونديال قطر.

وحقق منتخب "كانوكس" فوزه الثالث توالياً في ستة أيام، بعدما افتتح التسجيل عبر أتيبا هاتشينسون في الدقيقة 66 بكرة ارتدت من ظهره بعدما سدد بداية وصدها الحارس لتعود إليه.

وأضاف جوناثان ديفيد هدف الإطمئنان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

على ملعب "أليانز فيلد" في مينيسوتا وفي ظل درجة حرارة متدنية جداً (17 تحت الصفر)، احتفظ المنتخب الأميركي بالمركز الثاني بعد فوزه على هندوراس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ويستون ماكيني (8) والقائد ووكر زيمرمان (37) ومهاجم تشلسي الانكليزي البديل كريستيان بوليسيك (67).

علل غريغ برهالتر مدرب المنتخب الأميركي خوض اللقاء في هذه الظروف الصعبة "زودنا هندوراس والطاقم التدريبي والحكام بملابس دافئة وبغطاء للرأس وحاولنا أن نجعل (الملعب) بيئة آمنة لهم".

وعوضت الولايات المتحدة خسارتها أمام كندا صفر-2 الأحد، لتقترب بدورها من التأهل المباشر.

وعانت المكسيك للفوز على بنما منافستها المباشرة في المركز الرابع بهدف نظيف سجله راوول خيمينس من ركلة جزاء قبل 10 دقائق من صافرة النهاية.

وفازت كوستاريكا على مضيفتها جامايكا بهدف يتيم، لتعزز رصيدها في المركز الخامس مع 16 نقطة والبقاء حسابياً في سباق التأهل اذ تتأخر بفارق نقطة عن بنما الرابعة.

© 2022 AFP