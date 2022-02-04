بطولة ألمانيا: لقاء المدربين الصديقين في مواجهة بايرن ولايبزيغ

كريستوف ستاشه ا ف ب

يلتقي يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ بصديقه السابق في هوفنهايم ونظيره في لايبزيغ دومينيكو تيديسكو عندما يلتقي الفريقان السبت

برلين (أ ف ب) – ستكون مباراة بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم وضيفه لايبزيغ السادس السبت فرصة لإعادة لمّ الشمل بين مدرب النادي البافاري يوليان ناغلسمان وصديقه القديم ونظيره دومينيكو تيديسكو، وذلك ضمن منافسات المرحلة الواحدة والعشرين.

إعلان اقرأ المزيد

قال ناغلسمان (34 عاماً) الذي أشرف على تدريب لايبزيع بين 2019 و2021 قبل أن يرحل إلى بافاريا نهاية الموسم الماضي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس مع عودة عجلة "بوندسليغا" للدوران إثر توقف لمدة أسبوعين بسبب النافذة الدولية "دائماً ما يكون الأمر مميزاً عندما تواجه فريقك السابق".

وتعود جذور صداقة ناغلسمان والإيطالي الأصل تيديسكو (36 عاماً) إلى حقبة عملهما معاً في هوفنهايم عامي 2015 و2016، حين اعتبرا من بين أبرز أسماء الجيل الجديد للمدربين في ألمانيا.

اعتاد الثنائي أن يتشاركا المدرسة الرياضية ذاتها حيث جلسا على مقاعد الدراسة للحصول على شهادة تدريب، وقد أقرّ مدرب بايرن الخميس، بابتسامته المعهودة، أن تيديسكو حصل على درجات أعلى منه.

وبخلاف ما كان يحصل خلال سنوات الدراسة، ستحمل مواجهة السبت في طياتها تفوق ناغلسمان على صديقه، إذ يحتل بايرن المركز الأوّل في "بوندسليغا" برصيد 49 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يستضيف الأحد في قمة هذه المرحلة باير ليفركوزن الثالث. ويتأخر لايبزيغ بفارق 18 نقطة عن المتصدر.

أثنى ناغلسمان على تيديسكو الذي نجح في قيادة لايبزيغ للمركز السادس "يمنح دومينيكو دائماً الفرق التي يشرف عليها قاعدة جيدة، وبات لايبزيع حالياً أكثر تحكماً".

وأكد مدرب بايرن، الساعي إلى لقبه العاشر توالياً، أن صداقتهما القديمة لن تمنح أي أفضلية لأحدهما على الآخر خلال المواجهة المرتقبة.

"أسرارنا الخاصة"

وأردف "الشيء الجميل في دومينيكو هو أنه يمكنك التحدث معه عن أشياء أخرى. ليس الأمر كما لو أننا نقضي كل وقتنا في السيارة نتحدث عن كرة القدم. كما مرت بضع سنوات، لذلك لا يزال لدينا أسرارنا الخاصة".

استهل ناغلسمان عام 2022 بخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2، قبل أن يفوز برباعية نظيفة على كولن وثم هرتا برلين 4-1، بفضل تألق الفرنسي كورنتان توليسو صاحب هدفين ومهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمتوج مؤخراً أفضل لاعب في أوروبا من "فيفا" للعام الثاني توالياً بتسجيله 7 أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة، كما يتصدر ترتيب الهدافين مع 23 هدفاً في 20 مباراة.

وما زال بايرن يفتقد لجهود لاعبه الكندي ألفونسو ديفيس الغائب عن الملاعب منذ عدة اسابيع اثر اصابته بالتهاب في عضلة قلبه، وبهذا الصدد أكد ناغلسمان أن لاعبه "بحالة جيدة" وأنه سيجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة.

كما يغيب ليون غوريتسكا للإصابة، والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ والسنغالي بونا سار لمشاركتهما مع منتخب بلديهما في كأس أمم إفريقيا.

وإلى جانب ناغلسمان، سيواجه يوزوا كيميش والنمسوي مارسيل سابيتزر والمدافع الفرنسي دايو أوباميكانو فريقهم السابق، في مباراة تفوح منها رائحة الثأر بالنسبة للزائر بعد خسارته ذهاباً في عقر داره 1-4 في المرحلة الرابعة.

ويسعى لايبزيغ للدخول مجدداً دائرة المنافسة على المراكز الاربعة الاولى بعد بداية سيئة شهدت تراجعه للمركز الحادي عشر بعد 14 مرحلة واقالة مدربه الأميركي جيسي مارش (حلّ بدلاً من ناغلسمان) وتعيين تيديكسو خلفاً له في التاسع من كانون الأول/ديسمبر.

قاد تيديسكو لايبزيغ للفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري امام كل من ماينتس 4-1 وشتوتغارت وفولفسبورغ بالنتيجة ذاتها 2-صفر.

ويسافر لايبزيغ إلى بافاريا من دون لاعبه الدولي الاميركي تايلر أدامس الذي أصيب الاحد خلال الخسارة أمام كندا صفر-2 في تصفيات كونكاكاف المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، ولكن مع هدافه الفرنسي كريستوفر نكونكو صاحب 9 أهداف هذا الموسم.

ويستضيف دورتموند في أبرز مواجهات هذه المرحلة ليفركوزن الثالث الذي يتخلف عنه بفارق 8 نقاط، في حين أكد حارس الأخير الفنلندي-السلوفاكي لوكاش كراديتسكي الخميس أن فريقه في حالة ذهنية رائعة بعدما حصد 7 نقاط من مبارياته الثلاث الأخيرة.

-لاعب تحت المجهر: ماكس كروزه-

فاجأ المهاجم المخضرم ابن الـ33 عاماً عشاق الـ"بوندسليغا" الأحد الماضي عندما قرر الرحيل عن صفوف أونيون برلين الرابع للعودة إلى فولفسبورغ الخامس عشر والمهدد بالهبوط إلى الثانية.

انتقل ماكس كروزه من أونيون برلين الرابع للعودة إلى فولفسبورغ الخامس عشر والمهدد بالهبوط إلى الثانية دانييل رولاند ا ف ب

لم يخفِ كروزه صراحة أن خلف انتقاله المفاجىء من فريق ينافس على مركز في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى آخر يصارع للبقاء في الأولى، تكمن أسباب مالية، ما دفع صحيفة بيلد لوصفه بـ"المرتزق".

ساهم كروزه بفضل نجاعته الهجومية حيث سجل ثلاثة أهداف ومرر كرتين حاسمتين في المباريات الأربع الاخيرة، باحتلال فريق العاصمة للمركز الرابع مع 34 نقطة.

وسبق لكروزه أن دافع عن قميص فولفسبورغ في موسم 2015-2016، لذا يأمل أن يتأقلم بسرعة وأن يؤثر فوراً على نتائج فريقه القديم-الجديد خلال المباراة التي تجمعه الأحد مع غرويتر فورث متذيل الترتيب (10).

-احصاءات-

10.000- عدد الجماهير التي ستكون حاضرة في المدرجات خلال مواجهة بوروسيا دورتموند مع باير ليفركوزن، وفي معظم الملاعب الأخرى في "بوندسليغا"، عقب موافقة السلطات المحلية على تخفيض القيود الخاصة بفيروس كورونا خلال الاحداث الجماهيرية.

309- عدد الانتصارات المحققة من قبل حارس بايرن مونيخ الدولي مانويل نوير خلال مسيرته. يتأخر بفارق فوز عن معادلة الرقم القياسي لحارس بايرن السابق أوليفر كان.

© 2022 AFP