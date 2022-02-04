شرطة أوتاوا تتشدد حيال تظاهرة ضد التدابير الصحية "تزداد خطورة"

دايف شان ا ف ب

شاحنات متوقفة خارج مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو احتجاجاً على إلزامية اللقاح في 4 شباط/ فبراير 2022

اوتاوا (أ ف ب) – شدّدت الشرطة في أوتاوا لهجتها الجمعة تجاه متظاهرين في العاصمة الكندية منذ أسبوع، متوعدةً بوضع حد للتحرّك، بينما يُنتظر قدوم معارضين آخرين للاجراءات الصحية في عطلة نهاية الأسبوع.

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توعد رئيس الشرطة بيتر سلولي أمام غضب السكان المحليين المندّدين بتهديدات ومضايقات وضجيج بفعل الابواق المتواصلة، "وضع حد لهذه التظاهرة غير القانونية والخطرة بشكل غير مقبول"، بدون تحديد موعد لذلك.

وأكد في مؤتمر صحافي أنّ "هذه التظاهرة تزداد خطورة وتقلّباً".

منذ نحو أسبوع، تشهد العاصمة الكندية تحرّكاً معارضاً، بدأه سائقو شاحنات، مرغمين على أخذ اللقاح ضد كوفيد لاجتياز الحدود بين كندا والولايات المتحدة.

واحتل مئات المتظاهرين مع عشرات الشاحنات الكبيرة وسط مدينة أوتاوا بعدما كانوا بالآلاف في ذروة التظاهرة، السبت الماضي.

وأعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن دعمه للمحتجين الكنديين الجمعة، معلناً في بيان أنّ "مجنون اليسار المتطرف جاستن ترودو دمّر كندا بمطالب لا معنى لها مرتبطة بكوفيد".

ووضعت الشرطة الجمعة استراتيجية جديدة تلحظ نشر 150 شرطياً إضافياً.

وقال رئيس الشرطة إنّ السلطات الكندية تبحث حالياً عمن "يمول ويسمح بهذه التظاهرة غير القانونية والمسيئة".

جمعت حملة تمويل على موقع "غوفاندمي" 10 ملايين دولار كندي حتى الآن (6,8 ملايين يورو) لصالح التحرك.

وأفادت الشرطة أن جزءاً من هذا المبلغ مصدره الولايات المتحدة.

وأكد سائقو شاحنات يقودون التحرك الذي سمي أولاً "موكب الحرية" أنهم لا يريدون الانسحاب من الشوارع مع استعدادهم لمواجهة السلطات حتى يتراجع رئيس الوزراء جاستن ترودو عن إلزامية اللقاح.

وسيتم إغلاق الجسور والطرق السريعة التي تؤدي إلى المدينة في عطلة نهاية الأسبوع حتى لا يتمكن حوالى 400 سائق شاحنة من الوصول إلى أوتاوا.

وتحدث تظاهرات مماثلة أو يتوقع حدوثها اعتباراً من السبت في جنوب البرتا (غرب) وفي وينيبيغ وتورونتو وكيبيك.

© 2022 AFP