لقاء برلين داخل قاعة: جاكوبس يكلل عودته الى المضمار منذ اولمبياد طوكيو بنجاح

البطل الاولمبي في سباق 100 م ف يالهواء الطلق الايطالي لامونت مارسيل جاكوبس يحتفل بفوزه بسباق 60 م في لقاء برلين داخل قاعة في الرابع من شباط/فبراير 2022.

برلين (أ ف ب) – كلَّل العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، البطل المفاجأة في سباق 100 م خلال أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، عودته بنجاح إلى مضمار ألعاب القوى الجمعة بفوزه بسباق 60 م بزمن 6.51 ثوان ضمن لقاء برلين الدولي داخل قاعة.

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ولم تطأ قدما العداء البالغ من العمر 27 عامًا، المضمار منذ لقبيه الأولمبيين في طوكيو في سباق 100 م وسباق التتابع 4 مرات 100 م مع منتخب بلاده.

وتقدم جاكوبس، المولود في الولايات المتحدة لوالد أميركي لكن ترعرع في إيطاليا بلد والدته، على العاجي أرثر سيسيه (6.60 ث) والفرنسي جيمي فيكو (6.61 ث).

وكان جاكوبس، بطل أوروبا في سباق 60 م داخل قاعة، أكد عشية السباق أنه لم يحدد لنفسه أي هدف زمني لهذه العودة إلى المضمار، وقال لوسائل الإعلام الإيطالية "توقع الرقم القياسي الأوروبي (6,42 ثوان للبريطاني دواين تشامبرز) سيكون مخاطرة، لكنه هدفي في الموسم داخل قاعة".

وأضاف "السباق الأول يجب أن يكون استعدادا لما يليه من السباقات: استعادة الأحاسيس، وسلاسة السباق، والدينامية. لن أركض في برلين لأحقق وقتا محددا، سيكون هدفي هو الفوز" وهو ما حققه الجمعة.

وكان جاكوبس اضطر في الاسابيع الماضية الى إجراء بعض المقابلات الصحافية دون التهرب من الأسئلة الحرجة وتحديدا شبهات تناول المنشطات التي أثارتها ميداليته الذهبية الأولمبية.

وقال الأسبوع الماضي في مقابلة مطولة مع صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية التي سألته إذا كان تناول مواد منشطة محظورة في مسيرته الاحترافية "بصفتي رياضيًا أمثل بلدي، لن أفعل أبدًا أي شيء يمكن أن يشوه سمعتي أو سمعة بلدي".

وأذهل جاكوبس عالم أم الألعاب بفوزه بلقب سباق 100 م الأولمبي بزمن 9,80 ثوان (رقم قياسي أوروبي)، بعد ثلاثة أشهر فقط من نزوله تحت عشر ثوان لأول مرة في مسيرته الاحترافية.

وأثار اللقب الأوروبي داخل قاعة في سباق 60 م الذي حصل عليه جاكوبس الشتاء الماضي بزمن 6,47 ثوان، بعض الدهشة أيضا.

وتساءل بعض الخبراء كيف يمكن تحقيق هذا التطور السريع دون مساعدة المنشطات، خاصة وأن أخصائي التغذية الخاص به جاكومو سباتسيني وجد نفسه متورطًا في الأشهر الأخيرة في قضية منشطات، قبل أن تتم تبرئته تمامًا من قبل العدالة الإيطالية في كانون الثاني/يناير الماضي.

على سبيل التوضيح، أكد جاكوبس أنه لفترة طويلة جدًا أعطى الأولوية في مسيرته للوثب الطويل، واختار فقط العدو في وقت لاحق في مسيرته.

وأضاف أن هذه القفزة في الأرقام "تحدث إذا جئت من تخصص آخر"، موضحا "حقيقة أنك لم تعمل على مسافة 100 م طوال مسيرتك يتيح لك التقدم بشكل أسرع أكثر وأكثر".

وتابع "انتصاراتي هي نتيجة عمل شاق جدا، وعمل لم يره أحد، وعمل بالدم والعرق والدموع والإصابات".

أفضل رقم لدوبلانتيس هذا الموسم

من جهته، أحرز البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي في مسابقة القفز بالزانة السويدي أرماند دوبلانتيس المركز الأول، محققا أفضل رقم هذا العام بوثبه 6.03 أمتار بفارق سنتيمتر واحد عن رقمه السابق الذي حققه الاسبوع الماضي في لقاء كالشروه الالماني في أول ظهور له هذا الموسم.

وحاول دوبلانتيس بعدها تحقيق رقمه القياسي العالمي البالغ 6.18 م من خلال قفز 6.19 م وكان قريبا من ذلك في محاولته الثالثة.

© 2022 AFP