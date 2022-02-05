بطولة فرنسا: موناكو يفرمل ليون ويرتقي الى المركز الرابع

فاليري هاش اف ب

مهاجم موناكو وسام بن يدر يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى ليون (2-صفر) في الدوري الفرنسي في الخامس من شباط/فبراير 2022.

باريس (أ ف ب) – فرمل موناكو ضيفه ليون عندما تغلب عليه 2-صفر السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وحسم فريق الإمارة نتيجة المباراة في شوطها الأول وفي نصف ساعة بفضل تألق مهاجمه الدولي التونسي الأصلي وسام بن يدر الذي صنع الهدف الأول للبرازيلي جان لوكاس في الدقيقة الثانية، وسجل الثاني في الدقيقة 29.

وعزز بن يدر موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 14 هدفا بفارق هدفين امام الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل حامل اللقب الذي يستضيف باريس سان جرمان المتصدر في قمة نارية الأحد في ختام المرحلة.

واستعاد موناكو توازنه عقب خسارته امام مونبلييه 2-3 في المرحلة الماضية وحقق الفوز العاشر هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 36 نقطة خولته الارتقاء الى المركز الرابع مؤقتا بفارق نقطة واحدة امام ستراسبورغ الذي يستضيف نانت الأحد.

وألحق موناكو الخسارة الاولى بليون بعد ثلاثة انتصارات متتالية والسادسة هذا الموسم وحرمه من الارتقاء الى المركز الرابع والاقتراب من المركز الثالث المؤهل الى ملحق دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل والذي يحتله نيس بفارق نقطة واحدة خلف مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي يخول لصاحبه البطاقة الثانية المباشرة للمسابقة القارية العريقة.

ويلعب نيس مع ضيفه كليرمون فيران الاحد ويبدو مرشحا لاستعادة الوصافة من مرسيليا الفائز على انجيه 5-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وفي مباراة ثانية، واصل سانت إتيان صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه مونبلييه 3-1.

وكان مونبلييه البادئ بالتسجيل عبر ايلي واهي في الدقيقة 11، وقلب سانت إتيان الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب عليها الجزائري الأصل رومان حمومة (82) وأرنو نوردين (90) والدولي التونسي وهبي الخزري (90+2).

وتخلص سانت إتيان من المركز الأخير مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 18 نقطة بفارق نقطة واحدة امام لوريان الذي يستضيف لنس غدا.

في المقابل، مني مونبلييه بخسارته الثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السابع بفارق الاهداف امام ليون.

ويلعب غدا أيضا تروا مع متز، ورينس مع بوردو، ورين مع بريست.

© 2022 AFP