"أن بي ايه": ليبرون العائد يقود ليكرز للفوز على نيكس بعد التمديد بـ"تريبل دابل"

لوس انجليس (أ ف ب) – عاد "الملك" ليبرون جيمس بعد غياب خمس مباريات بسبب الإصابة وحقق "تريبل دابل" ليقود لوس أنجلس ليكرز للعودة من بعيد والفوز 122-115 على نيويورك نيكس بعد التمديد، ضمن مافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين السبت.

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سجل جيمس الذي غاب عن الملاعب بسبب تورم في ركبته اليسرى، 29 نقطة، 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليحقق ليكرز أكبر عودة له هذا الموسم بعدما وصل تأخره الى 21 نقطة في الشوط الأول و15 عند الاستراحة.

قال ليبرون "من الرائع أن أكون على أرض الملعب مع زملائي وأساعدهم هجوميًا ودفاعيًا وأقدم كل ما لدي...كان انتصارًا جيدًا لنا".

وكان مني ليكرز بغياب ليبرون بأربع هزائم مقابل انتصار واحد.

تقدم ليكرز للمرة الاولى في المباراة في وقت متأخر من الربع الثالث ودخل الى الرابع متقدمًا 87-84. وسع الفارق الى تسع نقاط، إلا أن ثلاثية من آر جاي باريت قبل 8.1 ثانية من النهاية عادلت الارقام 111-111 فيما أخفق ليبرون من خلف القوس في الثانية الاخيرة ليلجأ الفريقان الى التمديد.

سيطر ليكرز على الوقت الاضافي وافتتحه جيمس بسلة ساحقة رائعة بعد افتكاك زميله تالين هورتون-تاكر للكرة من الخصم. واكتفى نيكس بأربع نقاط في التمديد سجلها جوليوس راندل.

وكان باريت أفضل مسجل في نيكس مع 36 نقطة، هي الاعلى في مسيرته.

وتراجع نيكس الى المركز الثاني عشر في المنطقة الشرقية فيما يحتل ليكرز التاسع في الغربية، أحد المراكز المؤهلة الى مباريات الملحق، آملا في خطف مركز يؤهله مباشرة الى الادوار الإقصائية.

في مباراة أخرى، عاد فينيكس ضنز متصدر الدوري الى الانتصارات بفوزه 95-80 على واشنطن ويزاردز بعد خسارة أمام أتلانتا هوكس الخميس أنهت سلسلة من 11 انتصارًا تواليًا.

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