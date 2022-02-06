أولمبياد بكين: "المحبة فوق كل شيء" بين لاعبي الكيرلينغ الصينيين والاميركيين

ليليان سوفانرومفا ا ف ب

الاميركيان فيكي بيرسينغر وكريستوفر بليس ضمن منافسات الكيرلينغ في أولمبياد بكين الشتوي في 5 شباط/فبراير 2022

بكين (أ ف ب) – أدت الهدية التذكارية غير المتوقعة التي قدمها الثنائي الصيني في منافسات الكيرلينغ الى نظيره الاميركي في أولمبياد بكين الشتوي 2022، إلى ذوبان الثلج مؤقتًا في الأجواء الباردة بين القوتين العالميتين.

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قدم لينغ جي وفان سويوان مجموعة من الدبابيس التذكارية لكريستوفر بليس وفيكي بيرسينغر بعد فوز الاميركيَين 7-5 في منافسات الزوجي المخلتط في دور المجموعات السبت.

علّق بليس "سأضعها على مكتبي لوقت طويل، طويل جدًا"، واصفًا الديابيس "إنها جميلة جدًا فريدة من نوعها".

وتابع "لا أعرف ما هو الأمر مع لاعبي الكيرلينغ الصينيين. لا يمكننا التواصل بشكل جيد حقًا، لكن نبتسم دائمًا لبعضنا البعض ونحيي بعض بقبضة اليد".

قال لينغ الذي ينحدر من مدينة هاربين الباردة شمال شرق الصين، إن الكَرم هو "تقليد في الكيرلنغ...الرياضيون ودودون مع بعضهم البعض"، داعيًا بليس الى زيارة مسقط رأسه.

افتتح أولمبياد بكين يوم الجمعة في ظل انتشار الوباء والمقاطعة الدبلوماسية للألعاب من قبل الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بسبب سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

قال بليس إنه لا "أسمح لسياسات بلادنا في أن تقف في طريق ما يجري"، مضيفًا "في نهاية المطاف كلنا ننزف الدم نفسه ونلعب اللعبة ذاتها. إنه لأمر ممتع أن نختبر ثقافات بعضنا البعض قليلاً ونظهر لهم أن المحبة فوق كل شي".

© 2022 AFP