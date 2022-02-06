أولمبياد بكين 2022: أول ذهبية لنيوزيلندا في تاريخ الألعاب الشتوية

ماركو بيرتويلو ا ف ب

النيوزيلندية زوي سادوفسكي سينوت بعد فوزها بلقب "سلوب ستايل" في منافسات ألواح التزلج (سنوبورد) في أولمبياد بكين الشتوي في 6 شباط/فبراير 2022

بكين (أ ف ب) – منحت زوي سادوفسكي سينوت أول ميدالية ذهبية لنيوزيلندا في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، بفوزها الأحد بلقب "سلوب ستايل" في منافسات ألواح التزلج (سنوبورد) لدى السيدات.

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وحافظت ابنة العشرين عامًا على رباطة جأشها في المحاولة الاخيرة لتدخل تاريخ بلادها.

قالت الرياضية المولودة في السويد قبل أن تنتقل الى نيوزيلندا في سن السادسة "صراحة أنا في حال صدمة، ولكن يعني لي الكثير أن أمنح نيوزيلندا أول ذهبية أولمبية في الالعاب الشتوية"، وتابعت "يزيدني ذلك فخرًا في أنني +كيوي+ (لقب شخص من نيوزيلندا)".

حققت سادوفسكي سينوت التي أمضت فترة الإغلاق خلال الجائحة في نيوزيلندا وهي تقفز على الترامبولين للتدرب على حركاتها الهوائية، قفزة رائعة في المحاولة الاخيرة وحركات مميزة منحتها علامة 92.88، فيما فازت الاميركية جوليا مارينو بالفضية والاسترالية تيس كودي البرونزية.

سبق لنيوزيلندا أن حققت ميدالية فضية وبرونزيتين في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، بما فيها المركز الثالث لسادوفسكي سينوت في فئة "هوائي كبير" في ألواح التزلج في الأولمبياد الشتوي الاخير بيونغتشانغ 2018 في كوريا الجنوبية.

© 2022 AFP