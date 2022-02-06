بطولة ألمانيا: ليفركوزن يذل دورتموند ويسدي خدمة جليلة لبايرن ميونيخ

اينا فاسبندر ا ف ب

لاعبو باير ليفركوزن يحتفلون بعد تسجيل زميلهم جوناثان باه الهدف الرابع في مرمى بوروسيا دورتموند في الدوري الالماني. 6 شباط/فبراير 2022

برلين (أ ف ب) – ألحق باير ليفركوزن خسارة نكراء بمضيفه بوروسيا دورتموند الذي خاض المباراة في غياب مهاجمه النروجي إيرلينغ هالاند وتغلب عليه 5-2 الاحد مسدياً خدمة كبيرة لبايرن ميونيخ المتصدر في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

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ويحلق بايرن في الصدارة متقدماً بفارق 9 نقاط عن دورتموند (52 مقابل 43)، في حين عزز ليفركوزن رصيده في المركز الثالث مع 38 نقطة.

دخل دورتموند المباراة وفي نيته تقليص الفارق عن بايرن الذي حقق فوزاً صعباً على لايبزيغ 3-2 السبت، لكنه خاضها في غياب هدافه هالاند وقطب دفاعه ماتس هوملس فحل بدلاً من الأخير الفرنسي دان اكسيل زاغادو الذي قدم الهدف الاول هدية لليفركوزن بعد سلسلة من الأخطاء عندما فشل في السيطرة على احدى الكرات فانتزعها منه التشيكي باتريك شيك وسدد باتجاه المرمى تصدى لها الحارس غريغور كوبل وسارع المدافع الاخر مانويل أكانجي لتشتيتها فتابعها بالخطأ داخل شباك فريقه (10).

وبالنيران الصديقة أيضاً أدرك دورتموند التعادل عندما انبرى يوليان براندت لكرة حرة مباشرة حاول جيريمي فريبونغ ابعادها فحولها خطأ داخل شباك ليفركوزن (16).

لكن الشاب الواعد فلوريان فيرتس سرعان ما منح التقدم لليفركوزن مجدداً بعد هجمة مرتدة رائعة شاركها فيها جميع مهاجميه قبل ان يودعها فيرتس الشباك من مسافة قريبة (20).

ولم يكد دورتموند يستفيق من الصدمة حتى منيت شباكه بالهدف الثالث بركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان روبرت اندريش (28).

وواصل ليفركوزن أفضليته في الشوط الثاني واضاف له جوناثان باه الرابع بتسديدة على الطاير (53) والفرنسي موسى ديابي الخامس (87)، قبل أن يرد دورتموند بهدف بعد فوات الاوان عبر ستيفن تيغيس (89).

وتختتم المرحلة بلقاء فولفسبورغ مع غرويتر فورث.

© 2022 AFP