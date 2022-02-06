بطولة إسبانيا: برشلونة "الزمن الجميل" يفتك بأتلتيكو مدريد 4-2 ويقتنص المركز الرابع

جوسيب لاغو ا ف ب

لاعب برشلونة غافي يختفل بتسجيله هدفاً في مرنى أتلتيكو مدريد خلال لقاء الفريقين في الدوري الاسباني لكرة القدم في ملعب "كامب نو" في برشلونة في 6 شباط/فبراير 2022

مدريد (أ ف ب) – استعاد برشلونة المنقوص عددياً أمجاده السابقة وظهر بصورة "الزمن الجميل" حين كان لا يهاب منافسيه، باسقاطه ضيفه أتلتيكو مدريد 4-2 الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.

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وسجل أهداف الـ "بلاوغرانا" خوردي البا (10) رداً على هدف السبق من أتلتيكو عبر البلجيكي يانيك كاراسكو (8) وغافي (21) والأوروغوياني رونالد أراوخو (43) والبرازيلي داني ألفيش (49) الذي طُرد بعد 20 دقيقة لارتكابه خطأ على كاراسكو.

وأضاف مهاجم برشلونة السابق الاوروغوياني لويس سواريس الهدف الثاني لفريقه أتلتيكو في الدقيقة 58.

وانتزع برشلونة من أتلتيكو المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو المتراجع للخامس.

وأكد برشلونة صحوته في الفترة الأخيرة في "لا ليغا" حيث نجح بادارة مدربه الجديد ولاعبه السابق تشافي هرنانديس في حصد 14 نقطة من أصل 18 ممكنة، ليتوج نفسه الأفضل في المراحل الست الأخيرة مع 4 انتصارات مقابل تعادلين.

وبعد خسارته للقبه في الكأس المحلية أمام أتلتيك بلباو 2-3 بعد التمديد، عوض برشلونة سريعاً بفوز بشق الأنفس على ألأفيس 1-صفر قبل التوقف بسبب النافذة الدولية.

في المقابل، فقد أتلتيكو فعاليته الّتي ميزته العام الماضي وقادته للتتويج باللقب، حيث لم يحقق سوى فوزين في مبارياته الثماني الاخيرة وبات يتأخر بفارق 14 نقطة عن جاره وغريمه ريال مدريد المتصدر، علماً أن "كولتشونيروس" خاض مباراة أقل.

كما لم يفز أتلتيكو في عقر دار برشلونة "كامب نو" منذ عام 2006، في سلسلة حقق خلالها 8 تعادلات وتلقى 14 هزيمة.

واعتمد هرنانديس على تعافي غافي والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي، في حين دفع بالوافد الجديد من ولفرهامبتون الانكليزي أداما ترواري أساسياً.

من ناحيته، افتقد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو لمهاجمه المعار من برشلونة الفرنسي أنطوان غريزمان وماركوس يورنتي للاصابة.

على ملعب "كامب نو"، باغت الضيوف سريعاً أصحاب الأرض بهدف بعد 8 دقائق من صافرة البداية بعد تمريرة من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس تابعها البلجيكي كاراسكو بكرة بينية في الشباك، في ثالث أهدافه هذا الموسم في الدوري.

ولم يكد أتلتيكو يحتفل بهدف السبق، حتى اهتزت شباكه بالتعادل بعد تسديدة على الطاير رائعة من ألبا اثر تمرير عكسية من المخضرم البرازيلي ألفيش (38 عاماً) استقرت في الزاوية العليا اليمنى للحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وتلقى الضيوف صفعة ثانية بعد رأسية غافي وتمريرة على الميليمتر داخل المنطقة من تراوري (21)، لينهي برشلونة الشوط الاوّل بالهدف الثالث من أراوخو الذي تابع ضربة رأسية من جيرارد بيكيه اصطدمت بالعارضة وحاول فيران توريس تسديدها من دون أن ينجح، لتصل إلى الأوروغوياني الذي سدد كرة أرضية في الشباك (43).

ولم تكد تمر 4 دقائق على بداية الشوط الثاني، حتى ترك ألفيش بصماته على المباراة بتسجيله الرابع من كرة زاحفة بعد تمريرة من غافي فشل الثنائي بيدري غونزاليس وتوريس في التعامل معها، ليسجل البرازيلي هدفه الأول منذ عودته إلى "كامب نو".

ردّ أتلتيكو بتقليص النتيجة إلى هدفين عبر رأسية من مهاجم برشلونة السابق سواريس بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى لهز شباك الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن (58).

وهو الهدف الثامن لسواريس في الدوري هذا الموسم.

وعانى برشلونة من طرد ألفيش في الدقيقة 69 بعد لجوء حكم اللقاء إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتأكيد خطأ من البرازيلي على كاراسكو، فتراجع للحفاظ على مرماه تاركاً أتلتيكو في المقدمة من دون أن يتمكن الأخير من تسجيل المزيد من الأهداف برغم التبديلات التي أجرها المدرب سيميوني، ردّ عليها تشافي باخراج غافي وادخال الأميركي سيرجينو ديست (71) لتدعيم الدفاع.

في مباراة ثانية، خيم التعادل السلبي بين فالنسيا ومضيفه ريال سوسييداد.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما يقبع فالنسيا في المركز الحادي عشر مع 30 نقطة.

وحجز الفريقان بطاقتيهما للدور نصف النهائي من الكأس المحلية، ففاز فالنسيا على قادش 2-1 وسوسييداد على إشبيلية برباعية نظيفة.

وفشل نادي "الخفافيش" في حصد النقاط الثلاث للمباراة الخامسة على التوالي في "ليغا" عقب خسارته أمام اسبانيول 2-1 وريال مدريد 1-4 وجاره أتلتيكو 2-3، علماً أن آخر انتصار له يعود إلى المرحلة 18 أمام ليفانتي (4-3).

كما لم يفز رجال المدرب خوسيه بوردالاس سوى بأربع من مبارياتهم الـ 12 التي خاضوها هذا الموسم على أرضهم في ملعب "ميستايا".

في المقابل، حافظ سوسييداد على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الأربع الاخيرة (3 تعادلات مقابل فوز).

وتستكمل المرحلة بلقاءي ريال بيتيس مع فياريال وريال مدريد المتصدر مع غرناطة.

بور-د ح

© 2022 AFP