بطولة فرنسا: كليرمون يلحق بنيس خسارته الاولى بعد 5 انتصارات توالياً

فاليري هاش ا ف ب

لاعب نيس فلافيوس دانيليوك في صراع على الكرة مع مهاجم كليرمون-فيران إلباسان راشاني من كوسوفو خلال لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي في ملعب "أليانز أرينا" في 6 شباط/فبراير 2022

Lorient (فرنسا) (أ ف ب) – فاجأ كليرمون-فيران مضيفه نيس بفوزه عليه 1-صفر الاحد وألحق به خسارته الاولى بعد خمسة انتصارات توالياً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل هدف لوريان الوحيد هدافه إلباسان راشاني من كوسوفو بعدما تابع تمريرة أرضية من البديل الغابوني جيم أليفينا في المنطقة بقدمه اليمنى في المرمى الخالي (77).

وفوت نيس بهذه الخسارة على نفسه فرصة العودة إلى المركز الثاني في الترتيب الذي بات يحتله مرسيليا بعد فوزه على أنجيه 5-2 الجمعة في افتتاح منافسات هذه المرحلة، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن النادي المتوسطي.

كما فشل نيس في تحقيق فوزه الثالث توالياً على أرضه في "ليغ1" للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الاوّل/ديسمبر 2019.

وحقق كليرمون الذي تقدم للمركز الخامس عشر مع 24 نقطة فوزه الثاني توالياً في الدوري بعدما كان أسقط رين 2-1 في المرحلة السابقة.

واستعاد ستراسبورغ المركز الرابع بفوزه على ضيفه نانت 1-صفر، سجلها لاعب الوسط المخضرم ديمتري لينار في الدقيقة 73.

ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 38 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن موناكو الفائز على ليون بهدفين نظيفين السبت، فيما تجمد رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز العاشر.

-فوز أوّل للوريان بعد 15 مباراة-

وفي مباراة ثالثة، حقق لوريان انتصاره الأوّل في الدوري منذ قرابة أربعة اشهر بفوزه على ضيفه لنس 2-صفر.

ويدين لوريان بالنقاط الثلاث إلى الوافدين الجدد الشاب السنغالي سامبو سومانو (21 عاماً) الملتحق بصفوف الفريق الأول من الرديف والبديل المهاجم المالي إبراهيما كونيه القادم من ساربسبورغ النروجي (76).

وتقدم لوريان الذي لم يذق طعم الفوز مند 15 مباراة إلى المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد لنس عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وكان لنس يمني النفس بالعودة إلى سكة الانتصارات عقب خسارته أمام مرسيليا صفر-2 في المرحلة السابقة، كما خرج من الدور ثمن النهائي في الكأس المحلية بخسارته أمام موناكو 2-4.

وأكرم رينس وفادة ضيفه بوردو المنقوص عددياً بعد طرد لاعبه دانيلو إيناتينكو في الدقيقة 72 بفوزه عليه بخماسية نظيفة.

وتناوب على تسجيل الأهداف هوغو إكيتيكي (32) والزامبي مارسال مونتسي هدفين (46 و76) والهولندي أزور ماتوسيوا (59) والبلجيكي فوت فايز (62).

وتعادل تروا مع مضيفه متز سلباً.

وتتابع المرحلة بدربي بريتون بين رين وبريست، ومباراة القمة بين ليل حامل اللقب وباريس سان جرمان المتصدر.

© 2022 AFP