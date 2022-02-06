كأس إنكلترا: ليفربول من دون عناء الى ثمن النهائي

بول إيليس ا ف ب

الشاب هارفي إليوت (يسار) يحتفل بتسجيله لليفربول ضد كارديف في الدور الرابع من كأس انكلترا لكرة القدم في 6 شباط/فبراير 2022 على ملعب أنفيلد

ليفربول (أ ف ب) – بلغ ليفربول من دون عناء الدور ثمن النهائي من كأس إنكلترا لكرة القدم، بفوزه الاحد 3-1 على ضيفه كارديف من دوري "تشامبيونشيب" للمستوى الثاني.

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وسجل لليفربول كل من البرتغالي ديوغو جوتا (53)، الياباني تاكومي مينامينو (68) والشاب هارفي إليوت (76) الذي خاض أولى مبارياته منذ إصابته القوية في الكاحل في أيلول/سبتمبر الماضي. فيما أحرز روبن كولويل الهدف الشرفي للفريق الويلزي (31).

ودخل إليوت (18 عامًا) بديلا في الشوط الثاني الى جانب الكولومبي لويس دياس الوافد الجديد الى ملعب "أنفيلد" في سوق الانتقالات الشتوية.

وسيلعب ليفربول في الدور ثمن النهائي على أرضه ضد نوريتش سيتي وفق ما أسفرت القرعة في وقت سابق الاحد.

وكانت المرة الاخيرة التي يلعب فيها فريق المدرب الالماني يورغن كلوب من دون نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين يتواجهان مساء في نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

© 2022 AFP