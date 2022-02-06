كأس انكلترا: قرعة سهلة لمانشستر سيتي وتشلسي وتوتنهام في ثمن النهائي

بول إيليس ا ف ب

مانشستر سيتي يحل على بيتربره في الدور ثمن النهائي من كأس انكلترا لكرة القدم.

لندن (أ ف ب) – أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من كأس انكلترا لكرة القدم الاحد أندية الدوري الممتاز مانشستر سيتي وتشلسي وتوتنهام في مواجهات سهلة.

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سيحل مانشستر سيتي بطل إنكلترا ضيفًا على بيتربوره من المستوى الثاني "تشامبيونشيب"، فيما يسافر تشلسي وتوتنهام أيضًا الى لوتون وميدلزبره من الدوري ذاته تواليًا، بعد أن أطاح الاخير بمانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

وكان تشلسي أفلت من مفاجأة أمام وان بليماوث من المستوى الثالث بعد فوزه في التمديد 2-1 السبت.

أما ليفربول سيلتقي على أرضه مع نوريتش سيتي في حال تجاوزه كارديف في وقت لاحق الاحد.

وستقام المباريات خلال الاسبوع الذي يبدأ في 28 شباط/فبراير.

هنا القرعة:

لوتون تاون - تشلسي

كريستال بالاس - ستوك سيتي

بيتربوره يونايتد - مانشستر سيتي

ليفربول أو كارديف سيتي - نوريتش سيتي

ساوثمبتون - وست هام يونايتد

ميدلزبره - توتنهام

نوتينغهام فوريست أو ليستر سيتي - هادرسفيلد

إيفرتون - بورنموث أو بورهام وود

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