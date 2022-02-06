مونديال الأندية: الهلال يسحق الجزيرة 6-1 ويبلغ نصف النهائي حيث يلاقي تشلسي

جيوسيبي كاكاتشي ا ف ب

ابوظبي (أ ف ب) – ألحق الهلال السعودي بطل آسيا خسارة ساحقة بنظيره الجزيرة الاماراتي 6-1 الاحد في أبو ظبي وضرب موعداً مع تشلسي الانكليزي في الدور نصف النهائي من مونديال الاندية لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وجاءت أهداف الهلال عن طريق كل من النيجيري أوديون إيغالو (36) والبرازيلي ماثيوس بيريرا (40)، ومحمد كنو (57)، وسالم الدوسري (77) والمالي موسى ماريغا (88)، والبيروفي اندريه كاريلو (90+2 من ركلة جزاء)، فيما جاء هدف الجزيرة الوحيد عن طريق المالي عبدالله ديابي (14).

ويطمح الفريق السعودي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في هذه البطولة عبر سعيه إلى لقب أوّل للأندية الآسيوية التي وصلت مرتين إلى المباراة النهائية من دون التمكّن من إحراز اللقب، لكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة الفريق اللندني بطل أوروبا عندما يتواجهان الاربعاء المقبل.

وسبق لناديي كاشيما انتلرز الياباني والعين الاماراتي أن بلغا نهائي هذه البطولة عامي 2016 و2018 لكنهما اكتفيا بالوصافة أمام المنافس نفسه ريال مدريد الاسباني.

وواصل الهلال بالتالي تألقه أمام الأندية الإماراتية حيث يملك الفريق حصيلة مميزة في مبارياته أمامها، حيث التقى في 34 مباراة حتى الان مع الأندية الإماراتية في البطولات الآسيوية، فاز في 17 مباراة وخسر في 7 وتعادل في 10، وسجّل الهلال 56 هدفاً فيما تلقت شباكه 35 هدفاً.

كما استمر الهلال في تشكيل عقدة للجزيرة الذي لم يفز عليه في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الان انتهت اربع منها بفوز الفريق السعودي مقابل تعادل واحد. يذكر أن الهلال الذي أحرز المركز الرابع في نسخة العام 2019، هو أول نادٍ سعودي يتأهل مرتين للبطولة في تاريخها، بينما تأهل نادي النصر مرة واحدة منذ انطلاق البطولة.

وتجمع المباراة الثانية في نصف النهائي بين الاهلي المصري بطل إفريقيا وبالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية الثلاثاء المقبل.

وسيطرت الاندية الاوروبية على لقب هذه البطولة حيث توجت في النسخ الثماني الاخيرة توالياً وكان اخرها بايرن ميونيخ الالماني العام الماضي.

© 2022 AFP