أوفرمارس يترك أياكس بسبب رسائل "غير لائقة" لزميلاته

جناج برشلونة الاسباني الدولي الهولندي السابق مارك أوفرمارس خلال افتتاح ملعب يوهان كرويف الجديد للفريق الرديف للنادي الكاتالوني في مركز برشلونة الرياضي في سانت جوان ديسبي بالقرب من برشلونة في 27 آب/أغسطس 2019.

امستردام (أ ف ب) – أعلن أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم الأحد أن نجمه السابق مارك أوفرمارس استقال من منصبه مديراً رياضياً للنادي بعد إرساله "سلسلة من الرسائل غير اللائقة" إلى بعض زميلاته.

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وعبّر أوفرمارس (48 عاما) المتوج مع أياكس بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995، عن "خجله"، واعتذر واعترف بأنه "تجاوز الحدود" حسب بيان للنادي تطرق إلى رسائل أرسلها إلى "نساء عدة" على مدى فترة.

وعبّر رئيس مجلس إدارة النادي لين مايارد في البيان الصحافي عن أسفه "لحالة مأساوية، مدمّرة للنساء اللاتي اضطررن إلى إدارة هذا السلوك".

وشدّد على أن أوفرمارس كان "على الأرجح أفضل مدير كرة قدم تعاون معه أياكس على الإطلاق" لكن "الاستمرار لم يكن خيارًا".

وشغل أوفرمارس منصب المدير الرياضي منذ عام 2012 وتولى بعض المسؤولية في النجاحات الأخيرة التي حققها نادي أياكس أمستردام، لا سيما تألقه اللافت في المسابقة القارية العريقة عام 2019 (بلغ نصف النهائي) أو بلوغه المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 2017.

وكان أوفرمارس مدد عقده مؤخرًا حتى عام 2026، في وقت يعيش فيه أياكس موسمًا آخر شبه مثالي، حيث يتصدر الدوري بفارق 5 نقاط أمام غريمه أيندهوفن وبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي بنفيكا البرتغالي.

ولفت أوفرمارس الأنظار جناحا رائعا في التسعينيات عندما كان لاعباً، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس عام 1995، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي. انتقل إلى إنكلترا للدفاع عن ألوان أرسنال، وفاز معه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في عام 1998، قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة الإسباني في عام 2000.

شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 1994 و1998 وحصل على المركز الرابع. سجل 17 هدفاً في 86 مباراة مع المنتخب "البرتقالي".

© 2022 AFP