أولمبياد بكين: السويسري فويتس نجم الانحدار ورقم قياسي للفرنسي كلاري

جو كلامار ا ف ب

يانكينغ (الصين) (أ ف ب) – اقتنص السويسري بيات فويتس ذهبية الانحدار في التزلج الألبي الإثنين في أولمبياد بكين الشتوي، بعد مسابقة دراماتيكية على مضمار صعب لم يختبر قبل الألعاب.

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وسجل السويسري 1:42.69 دقيقة، بفارق عشرة بالمئة من الثانية عن الفرنسي المخضرم يوهان كلاري البالغ 41 عاماً (1:42.79 د)، فيما حلّ النمسوي ماتياس ماير ثالثاً (1:42.85 د).

وأصبح كلاري أكبر متزلج ألبي يحرز ميدالية في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعدما كان الرقم السابق بحوزة الأميركي بودي ميلر المتوج ببرونزية التعرج السوبر طويل في 2014 عن 36 عاماً و127 يوماً.

وأنهى المرشح لنيل الذهبية النروجي ألكسندر أمودت كيلده المسابقة في المركز الخامس بفارق نصف ثانية عن البطل.

قال فويتس الذي احتفل أمام مئات الأشخاص معظمهم من المتطوّعين وأعضاء الفرق المشاركة "كان الطقس مثالياً، دون رياح، ووقفت بشكل جيد على الزلاجات. حلم وقد تحقق".

وتابع ابن الرابعة والثلاثين "الأولمبياد حدث ضخم، واليوم سارت الأمور بشكل جيد. قبل أربع سنوات حللت ثانيا (تعرج سوبر طويل) وثالثاً (انحدار)، ولا أفكر اليوم سوى العودة إلى وطني وعنقي مطوّق بالذهب".

واصبح فويتس مع ماير (بطل نسخة 2014) ثامن وتاسع متزلج توالياً يحرزان أكثر من ميدالية أولمبية في الانحدار".

وتأجلت المسابقة من الأحد بسبب الرياح القوية، قبل أن تقام الإثنين في ظل سرعة بلغت 140 كلم/ساعة مع هبوط عمودي بلغ 890 متراً. حلّقوا بما يزيد عن 40 متراً في بعض القفزات الخمس على المسار البالغ طوله 3.1 كلم.

وكانت كأس العالم قد ألغيت عامي 2020 و2021 في الصين بسبب قيود فيروس كورونا، ما يعني ان المشاركين لم يحصلوا على فرصة التعرف إلى المسار، فتعرض بعضهم لسقوط دراماتيكي.

بدوره، قال كلاري المتوج بالفضية عن 41 عاماً "عندما تتوج بميدالية، لا يهمّ سواء كنت في العشرين أو الحادية والأربعين، تبقى ميدالية أولمبية. كنت سريعاً اليوم، ليس كافياً للذهبية، لكن الفضية أسعدتني كثيراً".

يذكر أن حامل اللقب أكسل لوند سفيندال الذي منح النروج أول ذهبية في الانحدار عام 2018، قد اعتزل الرياضة عام 2019.

كما حلّ سابعاً متصدر ترتيب كأس العالم السويسري ماركو أودرمات بفارق 71 بالمئة من الثانية عن البطل.

© 2022 AFP