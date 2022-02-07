أولمبياد بكين: باروت الناجي من السرطان يحصد الذهب في ألواح التزلج

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

حمل باروت العلم الكندي بعد تتويجه في مسابقة سلوب ستايل في ألواح التزلج

تشانغجياكو (الصين) (أ ف ب) – قبل ثلاث سنوات كان ماكس باروت في المستشفى يصارع مرض السرطان، لكن الإثنين أحرز الكندي ذهبية مسابقة سلوب ستايل ضمن رياضة ألواح التزلج (سنوبورد) في أولمبياد بكين الشتوي.

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باروت الذي قال ان العلاج الكيميائي تركه عند مستوى "صفر بالمئة" بعد تشخيصه بورم هودجكن اللمفاوي عام 2018، تفوّق على الصيني اليافع سو ييمينغ البالغ 17 عاماً (88.70) بعد تسجيله 90.96 نقطة في النزول الثاني، فيما حلّ الكندي الآخر مارك ماكموريس ثالثاً (88.53).

قال باروت (27 عاماً) "قبل ثلاث سنوات تحديداً، كنت ممدّداً على السرير في المستشفى دون أي طاقة، عضلات أو تمارين".

تابع بعد تتويجه في تشانغجياكو "كانت أصعب لحظات حياتي، وأن أقف هنا في الأولمبياد بعد ثلاث سنوات، أمارس شغفي، وأحقق أفضل مسار في حياتي وأحرز الذهبية، هذا جنوني".

وقال باروت انه شعر كـ"الأسد داخل القفص" عندما كان يخضع لعلاج السرطان، بعد أشهر من احرازه فضية بيونغتشانغ 2018.

وفي مروره الثاني، تفوّق الكندي على حامل اللقب الأميركي ريد جيرارد الذي أنهى المسابقة في المركز الرابع.

أضاف باروت الذي سيحاول تحقيق ثنائية تاريخية عندما يخوض مسابقة الهوائي الكبير "لم أكن آخذ الحياة على محمل الجد من قبل، لكن الآن تغيّرت الأمور. في كلّ مرّة أربط قدمي بلوح التزلج أقدّر الأمر أكثر من المرات السابقة".

© 2022 AFP