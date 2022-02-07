أولمبياد بكين: هكتور تستفيد من خروج شيفرين وتخطف لقب التعرج الطويل

فرانسوا كزافييه-ماريت ا ف ب

أحبطت الأميركية شيفرين في مسعاها لنيل ذهبية ثالثة في الألعاب الأولمبية

يانكينغ (الصين) (أ ف ب) – خيّم خروج النجمة الأميركية ميكايلا شيفرين على مسابقة التعرج الطويل في أولمبياد بكين الشتوي التي أحرزت ذهبيتها السويدية سارا هكتور الإثنين.

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وكانت هكتور الأسرع بمجموع الفترتين بزمن 1:55.69 دقيقة في يانكينغ، بفارق 28 بالمئة من الثانية عن الإيطالية فيديريكا برينيوني، فيما أكملت بطلة العالم الحالية النروجية لارا غوت-بهرامي المنصة بزمن 1:56.41 دقيقة.

وقالت هكتور (29 عاماً) بعد احراز أول ميدالية أولمبية في مسيرتها "حاولت أن أضغط وأقدم كل ما لدي. هذا رائع. كنت متوترة والشعور جنوني".

ولم تدم محاولة شيفرين لاحراز ميدالية ذهبية ثالثة سوى بعض الحواجز قبل أن تنزلق وتعجز عن استعادة مسارها.

وقالت شيفرين (26 عاماً) حاملة اللقب بالاضافة إلى ذهبية التعرج في سوتشي 2014 "انتهى النهار قبل أن يبدأ فعلياً".

ورغم الخيبة الكبرى، قالت شيفرين انها ستحاول استعادة تركيزها قبل مسابقة التعرج الأربعاء والتي أحرزت لقبها أربع مرات في بطولة العالم بين 2013 و2019.

وتابعت الأميركية التي أعلنت قبل الألعاب ان مشاركتها ستكون "سريعة وبالغة الدقة" قبل أن تحقق بداية كارثية في يانكينغ "خيبة الأمل كبيرة" واصفة المسار بـ"الجميل لكن لا يرحم".

توّجت السويدية سارا هكتور بذهبية التعرج الطويل في أولمبياد بكين الشتوي فابريس كوفريني ا ف ب

وأضافت "نادراً ما أخرج في التعرج الطويل. يمكن القول اني حققت بعض الانعطافات الجيدة لكن في منعطف سيء دفعت الثمن".

ولم يساعد شيفرين نقص التمارين في التعرج الطويل وحجرها عشرة أيام بعد اصابتها بفيروس كورونا.

وأردفت قائلة "لن أبكي بسبب ما حصل لأن هذا الأمر يهدر الطاقة. يجب أن اتخطى الأمر لاعزز فرصي في السباقات المقبلة واستعيد تركيزي كي احتفظ بذهنية مناسبة واتابع التقدم".

وتصدرت هكتور الترتيب بعد النزول الأوّل (57.56 ثانية) فيما حلّت ثامنة في النزول الثاني (58.13 ث).

في المقابل، قالت برينوني انها سعيدة لتحسين برونزيتها التي نالتها في بيونغشانغ 2018 "قبل قدومي إلى هنا اعتبرت ان تحقيق ميدالية سيكون حلماً لي. تحقيق ذلك منذ السباق الأول هو أمر رائع".

© 2022 AFP