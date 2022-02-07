بطولة فرنسا: بوردو يستغني عن مدربه بيتكوفيتش

بوردو (فرنسا) (أ ف ب) – استغنى بوردو عن مدربه البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش الإثنين غداة الخسارة الثقيلة أمام رينس بخماسية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي.

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وتعاقد بوردو المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية مع المدرب السابق لمنتخب سويسرا اثر قيادته الاخير إلى ربع نهائي النسخة الأخيرة من كأس أوروبا، غير أن النجاح لم يكن حليف بيتكوفيتش في تجربته القصيرة في الـ "ليغ1" اذ يقبع فريقه في المركز التاسع عشر قبل الاخير مع أسوأ دفاع حيث اهتزت شباكه 58 مرة.

ولم يتمكن بيتكوفيتش (58 عاماً) من الفوز سوى في أربع مباريات فقط في 23 مرحلة قضاها على مقاعد المدربين، وهي أقل نسبة نجاح لمدرب بقميص بوردو منذ 52 عاماً.

وعلى الرغم من تدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينهم المدافع البوسني أنيل أحمدودجيتش ولاعب الوسط جوزوا غيلافوغي (شاركا أمام رينس الاحد)، إلا أن بوردو سقط للمرة الثانية بنتيجة قاسية بعد 3 أسابيع من خسارته بسداسية نظيفة أمام رين.

كما فصلت إدارة النادي أنتونيو مانيكونو مساعد بيتكوفيتش.

وأشرف على الحصةالتدريبية للفريق الأوّل الإثنين بقية الطاقم التدريبي، بينهم قائد بوردو السابق التشيكي ياروسلاف بلاشيل وغريغوري كوبيه الذي وصل مؤخراً إلى النادي كمدرب لحراس المرمى، في انتظار تعيين مدرب جديد خلال الساعات المقبلة.

© 2022 AFP