13 قتيلا وعشرات الجرحى بحادث حافلة في إندونيسيا

ديتا وارداني ا ف ب

أشخاص يتفقدون الحافلة في بانتول بعد الحادث الذي أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى بتاريخ 6 شباط/فبراير 2022

سولو (اندونيسيا) (أ ف ب) – قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح جرّاء حادث تعرّضت له حافلة كانت تنقل عمالا لقضاء عطلة على الشاطئ في جزيرة جاوة الإندونيسية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

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وكانت الحافلة التي تقل 47 راكبا متجهة من سوكوهارجو في وسط جاوة إلى تجمّع عائلي في محافظة يوغياكارتا عندما فقد السائق السيطرة عليها، وفق ما أكدت الشرطة في وقت متأخر الأحد.

وقال قائد شرطة منطقة بانتول ويدعى إحسان للصحافيين "قال الشهود الذين تم استجوابهم إنهم شاهدوا السائق في حالة ذعر عندما حاول تحريك عصا ناقل السرعة، لذا فهناك مؤشر على وجود عطل في المكبح".

وتتكرر حوادث السير المميتة في البلد الذي يعد 270 مليون نسمة، وحيث المركبات قديمة عادة ولا تحظى بصيانة جيّدة فيما يتجاهل السائقون قواعد السلامة على الطرقات.

وقال إحسان إن "13 شخصا قتلوا. قتل البعض فورا في المكان بينما توفي آخرون أثناء خضوعهم للعلاج في المستشفى. وأصيب 34 شخصا بجروح".

وكان السائق من بين القتلى عندما انقلبت الحافلة واصطدت بجانب الطريق، ما أدى إلى تحطم مقدّمتها وأحدث أضرارا بالغة في جانبها الأيمن.

وأفاد قائد الشرطة بأن العديد من الركاب تعرّضوا لإصابات في الرأس كما أصيب ثلاثة رضع بجروح.

وقال إنه قبل وقت قصير من وقوع الحادث، طُلب من الركاب النزول موقتا، إذ أن الحافلة كانت تواجه صعوبة في الصعود على التلة.

وفي آذار/مارس العام الماضي، سقطت حافلة كانت تقل العشرات في واد عميق في سومدانغ (ومحافظة غرب جاوة)، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وفي أواخر العام 2019، قتل 35 شخصا عندما سقطت حافلة في واد أيضا في جزيرة سومطرة.

© 2022 AFP