أولمبياد بكين: الصينية اليافعة غو تحرز أول ذهبية في الهوائي الكبير

مانان فاتسيايانا ا ف ب

بكين (أ ف ب) – منحت اليافعة أيلين غو، المولودة في كاليفورنيا من أم صينية ووالد أميركي، الصين ميدالية ذهبية في أول مسابقة الهوائي الكبير ضمن التزلج الحرّ الثلاثاء في أولمبياد بكين الشتوي، بعد قفزة رائعة غير مسبوقة.

إعلان اقرأ المزيد

بعد بداية واعدة حلّت فيها ثانية وراء الفرنسية تيس لودو، أفرغت غو كل ما في جعبتها في المحاولة الثالثة، مع أربع التفافات ونصف التفافة قبل أن تهبط وظهرها نحو منطقة الوصول.

تصدّرت الترتيب العام مع 188.25 نقطة (مجموع أفضل قفزتين من أصل ثلاث) مقابل 187.50 للفرنسية الشابة البالغة 20 عاماً وبطلة ألعاب أكس الشهر الماضي في أسبن، و182.50 للسويسرية ماتيلد غريمو.

إبنة الثامنة عشرة التي نقلت ولاءها الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين في 2019، ذرفت دموع الفرح بعد هبوطها وإدراكها بأنها حصدت الذهبية.

قالت غو "كانت دموع الفرح، إذ قدّمت أفضل ما لدي.. كانت أجمل لحظات حياتي. لا يمكنني وصف ما حصل".

وكشفت غو أنها اتخذت قرار القفزة الصعبة بعد تحدّي نصيحة والدتها الصينية التي اتصلت بها قبل القفز "لم أقم بـ(قفزة) +يسار 16+ (دابل كورك 1620 درجة) من قبل، لم أستعد لها كثيراً سوى قبل يومين".

تابعت "اتصلت بي والدتي قبل القفزة الأخيرة وطلبت مني عدم القيام بها، لكنت كنت مصرة على +يسار 16+.. شعرت بأنها فرصة لدفع نفسي إلى الحد الأقصى".

وكشفت المراهقة انها وضعت صورة ميدالية ذهبية على هاتفها الجوال قبل أشهر من الألعاب لمساعدتها على تصوّر النجاح.

وستشارك غو في مسابقتين إضافيتين في الألعاب الحالية في التزلج الحرّ: سلوب ستايل (14 الجاري) ونصف أنبوب (18)، في سعيها أن تصبح أوّل متزلجة حرّة تحرز ذهبيات في ثلاث مسابقات مختلفة.

عرض أزياء وعلامات تجارية

وعن إقامة مسابقة الهوائي الكبير للمرة الأولى، حيث يتعيّن على المشاركين القفز عن منصة بارتفاع 60 متراً في موقع صناعي سابق في بكين، علّقت "هذه لحظة تاريخية، لانها أول ميدالية هوائي كبير في التزلج الحرّ في تاريخ الألعاب".آمل في أن يلهم هذا الأمر المتزلجات على ممارسة التزلج الحرّ".

حققت غو أربع التفافات ونصف في قفزة رائعة مانان فاتسيايانا ا ف ب

ومع هذا التتويج، يتوقع أن ترتفع شعبية غو في الصين.

هي عارضة أزياء وسفيرة للعديد من العلامات التجارية الفاخرة، بيد أن مثابرتها لحصد الذهب الأولمبي جاءت بعيدة عن الأضواء الإعلامية "لم يكن هناك كاميرات في صالة اللياقة البدنية حيث عملت بعد ثماني ساعات من عرض الأزياء، أو الساعة الرابعة بعد الظهر حيث كنت أحاول التسلق مرّة إضافية كي أحقق قفزة أخيرة".

عبّرت الرياضية التي ستلتحق العام المقبل بجامعة ستانفورد الأميركية عن امتنانها لكلّ الدعم من الجماهير الصينية والأميركية، وبرغم صغر سنّها تعتقد ان التزلج الحرّ ساعدها على نضج مبكر "علّمني كيف أهبط، المرونة، الصلابة الذهنية والجسدية، بنى شخصيتي وأعتقد أنه غيّرني كإنسان".

وكانت غو قد أحرزت اللقب العالمي في 2021 في سلوب ستايل ونصف أنبوب بالاضافة إلى الميدالية الفضية في الهوائي الكبير.

في المقابل، قالت صاحبة الفضية الفرنسية لودو "لقد تزحلقت أفضل مني"، معتبرة أن غو حصلت على إمكانيات مادية وتجهيزات أفضل "لا نملك نفس البنى التحتية، أو الإمكانيات، هي موجودة هنا منذ ثلاثة أسابيع حيث كان بمقدورها التركيز على الألعاب أكثر منا".

© 2022 AFP