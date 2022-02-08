أولمبياد بكين: ليديتسكا التاريخية تحرز ذهبيتها الثالثة في الألعاب

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

التشيكية إيستير ليديتسكا تفوز بذهبية منافسات التعرج الطويل المتوازي في ألواح التزلج (سنوبورد) في أولمبياد بكين الشتوي في 8 شباط/فبراير 2022

تشانغجياكو (الصين) (أ ف ب) – احتفظت التشيكية إيستير ليديتسكا، صانعة التاريخ في الألعاب الشتوية، بلقبها في منافسات التعرج الطويل المتوازي في ألواح التزلج (سنوبورد) في أولمبياد بكين الشتوي بحصدها الذهبية الثلاثاء، حتى ولو أنها لم تدرك في اللحظة ذاتها أنها حققت اللقب.

إعلان اقرأ المزيد

أصبحت ليديتسكا أوّل متزلجة تفوز بذهبيتين في رياضتين مختلفتين في الأولمبياد الشتوي عندما فازت بلقب في التزلج الألبي وآخر في ألواح التزلج في ألعاب بيونغتشانغ 2018 قبل أربعة أعوام.

ونجحت الثلاثاء في المحافظة على لقبها في منافسات الـ"سنوبورد" في العاصمة الصينية على حساب النمسوية دانييلا أولبينغ التي حلت ثانية.

لم تستوعب ليديتسكا (26 عامًا) فورًا أنها حصدت الذهب مجددًا وقالت "كنت أركز على كل محاولة وكنت لا زلت أفكر بما يمكن أن أحسنه في النزلة الثانية".

وتابعت "ومن ثم أدركت أنه لن يكون هناك محاولة أخرى".

وستحوّل تركيزها الآن على التزلج الالبي حيث ستنافس الجمعة في التعرج سوبر طويل ومن ثم الانحدار وبعدها كومبينيه.

وقالت بشأن المنافسة في رياضتين "بالنسبة لي، هذا أمر طبيعي وأنا أفعل ذلك منذ أن كنت طفلة".

ولن يكون لليديتسكا الكثير من الوقت للاستعداد للمنافسات المقبلة. في بيونغتشانغ حصلت على أسبوع من الراحة بين الرياضتين ولكن في بكين سيكون لديها يومان كاملان فقط للتدريبات.

وأقرت بعد الفوز "لا يزال جانب من ذهني يتسابق الآن في هذا المنحدر، والجانب الآخر من عقلي يحاول اجتياز الخط في التزلج، وهناك جزء صغير بينهما يحتفل".

وكانت البرونزية من نصيب السلوفينية غلوريا كوتنيك.

في المنافسة ذاتها لدى الرجال، كان اللقب من نصيب النمسوي بنيامين كارل على حساب السلوفيني تيم ماستناك في النهائي.

وكان كارل (36 عامًا) حقق الفضية في أولمبياد فانكوفر 2010 في كندا ولكنه لم يفز أبدًا بذهبية أولمبية سابقًا رغم ألقابه الخمسة في بطولة العالم.

قال بعد الفوز "عندما كنت طفلا في سن العاشرة، كتبت أنني سأصبح بطلا للعالم وأني سأكون المتزلج الاسرع وسأكون بطلا أولمبيًا...الاخيرة كانت لا زالت مفقودة وقمت بكل شيء في السنوات الاخيرة للاستعداد للأولمبياد".

وكانت البرونزية من نصيب الروسي فيكتور وايلد المولود في الولايات المتحدة والذي حصد ذهبيتين في سوتشي 2014.

أما السلوفيني زان كوشير الذي كان يسعى لأن يصبح أكثر متزلجي الـ"سنوبورد" تتويجًا في تاريخ الأولمبياد في حال فوزه بميدالية رابعة، فقد خسر في دور الـ16.

أصيب كوشير بفيروس كورونا بعد وصوله الى بكين وأمضى 11 يومًا في العزل وتمكن من التدريب قبل ثلاثة أيام فقط من المنافسات.

© 2022 AFP