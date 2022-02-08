بطولة إنكلترا: زوما يعتذر من تعذيبه قطة في فيديو صادم على الانترنت

لندن (أ ف ب) – تقدّم الدولي الفرنسي ومدافع وست هام يونايتد الإنكليزي كورت زوما بالاعتذار بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يركل ويصفع قطة، في حين أدان النادي الإنكليزي علنًا هذه المشاهد.

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شوهد زوما في المقطع وهو يدفع ويركل ويصفع القطة، بينما يُسمع أصوات ضحك في الخلفية. وظهر زوما وهو يطارد الحيوان قبل أن يضربه بحذاء ويصفعه على رأسه.

وأدان ناديه التصرف المشين للاعبه بكلمات قاسية في بيان جاء فيه "وست هام يونايتد يدين بلا تحفظ تصرفات لاعبنا كورت زوما في الفيديو الذي تم تداوله. لقد تحدثنا إلى كورت وسنتعامل مع الأمر داخليًا، لكننا نود أن نوضح أننا لا نتغاضى أبدًا عن العنف تجاه الحيوانات".

وأصدر الفرنسي الذي انضم الى وست هام من تشلسي في آب/أغسطس 2021 بدوره بيانًا قال فيه "أريد أن أعتذر عن أفعالي. ما من أعذار لسلوكي، وأنا أتأسف بشدة".

وتابع "أريد أيضًا أن أعبر عن مدى أسفي العميق لأي شخص انزعج من الفيديو. أود أن أؤكد للجميع أن قطتينا في حالة جيدة تمامًا وبصحة جيدة"، مضيفًا "هما محبوبان من قبل عائلتنا بأكملها، وكان هذا السلوك حادثًا منفردًا لن يتكرر مرة أخرى".

© 2022 AFP