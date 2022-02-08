بطولة إنكلترا: صلاح "جاهز" للعب مع ليفربول بعد الخيبة القارية

روي فييرا تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

التقى المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه، الزميلان في ليفربول، في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الذي فازت به السنغال

لندن (أ ف ب) – من غير المستبعد أن يلعب الدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول في المباراة ضد ضيفه ليستر سيتي الخميس في منافسات الدوري الانكليزي، بعد أربعة أيام فقط من خسارته نهائي كأس أمم إفريقيا ضد زميله في النادي ساديو مانيه الذي لن يكون متواجدًا إثر عودته الى بلاده السنغال للاحتفال باللقب.

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فازت السنغال في النهائي بركلات الترجيح 4-2 على مصر في العاصمة الكاميرونية ياوندي الاحد، لتحرز باكورة ألقابها القارية، حارمة الفراعنة من تعزيز رقمهم القياسي والفوز بالكأس الثامنة والاولى لصلاح، عندما سجل مانيه الركلة الخامسة الحاسمة.

عاد صلاح الى المركز التدريبي في ليفربول الثلاثاء وسيخضعه الفريق الطبي للتقييم قبل المباراة ضد ليستر الخميس على ملعب "أنفيلد".

قال المدرب الألماني يورغن كلوب في حديث مع الموقع الرسمي للنادي "لقد عاد مو (صلاح) وتحدثت معه. إنه محبط جدًا بالطبع ولكنه يتطلع لكل الامور التي تنتظرنا هنا".

وتابع "تحدثت ومعه وأول كلمات قالها لي مو كانت +أنا جاهز+. إنه لاعب ذو خبرة وهو وحش على الصعيد البدني، صراحة، علينا أن ننتظر. سيخضع لجسلة لاستعادة لياقته اليوم وسنرى كيف سيشعر غدًا ولاحقًا".

وقال كلوب أنه من المتوقع أن يعود مانيه الى ليفربول الخميس وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ليستر.

قال في هذا الصدد إن الفوز بالكأس "تعني كل شيء بالنسبة له، ولشعبه، وللسنغال ونحترم ذلك كثيرًا، ولم نكن لنستدعيه من هناك، فليفعلوا ما يحلو لهم في هذه اللحظات لأنهم يستحقون ذلك".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري على بعد 9 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، إلا أنه خاض مباراة أقل، فيما يحتل ليستر المركز العاشر.

© 2022 AFP