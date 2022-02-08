دوري "أن بي ايه": 38 نقطة لبوكر في أمسية فوز صنز على بولز

ستايسي ريفيري غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم فينيكس صنز ديفن بوكر (إلى اليسار) يسدد برغم مضايقة لاعب شيكاغو بولز أيو دوسنمو خلال لقاء الفريقين على ملعب يونايتد سنتر في شيكاغو في 7 شباط/فبراير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل ديفن بوكر 38 نقطة لصالح فينيكس صنز وقاده لتحقيق انتصاره الثالث عشر في مبارياته الـ 14 الأخيرة، بفوزه على مضيفه شيكاغو بولز 127-124 الإثنين ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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على ملعب "يونايتد سنتر" وأمام 20.600 متفرج، تعملّق بوكر فنجح في 14 رمية من أصل 23، فيما أنهى زميله الموزع المخضرم كريس بول اللقاء مع 19 نقطة و11 تمريرة حاسمة، وأضاف جاي كراودر 10 نقاط والتقط 10 مرتدات ومرر 6 كرات حاسمة، لصالح صنز متصدر المنطقة الغربية وصاحب السجل الأفضل في الدوري مع 43 فوزاً مقابل 10 هزائم.

وتألق أيضاً في صفوف الفائز جافايل ماكغي (16 نقطة) وميكال بريدجز (15) ودياندري أيتون من باهاماس (13).

قال بوكر "نلعب معاً كفريق ونقوم بذلك كل أمسية"، مضيفاً "لقد مررنا بذلك من قبل. خضنا الأدوار الإقصائية في الموسم الماضي وما زلنا نتطور".

وسجل بوكر 30 نقطة وأكثر في خمس من مبارياته الثماني الاخيرة لصنز المتقدم في بعض فترات اللقاء بفارق 27 نقطة على مضيفه بولز.

وأردف بوكر "مجرد اللعب بأسلوب هجومي. أفهم أن هذه هي الطريقة التي تم من خلالها بناء فريقنا، وستكون هناك فرص للتسجيل في جميع الأوقات".

وختم "لقد تعايشت مع هذا الأسلوب، فلا يوجد ضرورة لفرض أي شيء. لدينا الكثير من اللاعبين الموهوبين في الفريق".

سدّد فينيكس بنجاح بنسبة 54.4 في المئة مقارنة مع 47.8 لبولز الذي مُني بخسارته الثانية توالياً، في حين سمح لمنافسيه بدك سلّته بـ 115 نقطة وأكثر للمباراة السابعة توالياً.

عند الخاسر، برز ديمار ديروزان مع 38 نقطة، في حين سجّل زاك لافين 32 بعد عودته إلى الملاعب عقب شفائه من اصابة في ظهره، إلاّ أنّ ذلك لم يكن كافياً لمنع الخسارة عن ثالث المنطقة الشرقية (33-21) ومروره بفترة صعبة اذ تعرض لخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.

وعلى ملعب "بايكوم سنتر"، قاد كلاي تومسون فريقه غولدن ستايت ووريرز لتحقيق انتصاره التاسع توالياً بفوزه على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-98.

وساهم تومسون في 21 نقطة، فيما أضاف ستيفن كوري 18 إلى 10 تمريرات حاسمة و9 مرتدات، في حين بلغت نسبة نجاح فريقه من الرميات 50 في المئة.

وبرز في صفوف الخاسر الكندي لو دورت مع 26 نقطة وداريوس بايزلي (20)، في حين سجل الأسترالي جوش غيدي 16 إلى 11 مرتدة و7 تمريرات حاسمة.

وعلى ملعب "سبيكتروم سنتر"، سجل الثنائي الكاميروني باسكال سياكام وغاري ترنت 24 نقطة لكل منهما وقادا فريقهما تورونتو رابتورز للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 116-101.

وفاز يوتا جاز على نيويورك نيكس 113-104، فيما خسر واشنطن ويزاردز أمام ميامي هيت 100-121.

© 2022 AFP