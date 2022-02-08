زياش لن يعود إلى صفوف المنتخب المغربي

خافيير سوريانو ا ف ب/ارشيف

المغربي حكيم زياش خلال مباراة ضد ساحل العاج ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية في 28 حزيران/يونيو 2019.

ابوظبي (أ ف ب) – أعلن لاعب وسط تشلسي الإنكليزي لكرة القدم حكيم زياش الثلاثاء أنه لن يعود الى صفوف منتخب بلاده المغرب، متهما مدربه البوسني وحيد خليلودجيتش بـ"الكذب".

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وقال زياش (28 عاماً) عشية مباراة تشلسي بطل أوروبا مع الهلال السعودي بطل آسيا على بطاقة نهائي مونديال الأندية في العاصمة الإماراتية، في تصريح لقناة "أبوظبي" الرياضية "لن أعود إلى صفوف المنتخب المغربي، هذا قراري النهائي".

وأضاف زياش "كل شيء واضح بالنسبة لي عن الكيفية التي تجري بها الأمور هناك وبعد ذلك أنا أركز على ما أفعله وما أقدمه مع فريقي".

وشهدت علاقة المدرب بالنجم المغربي توترًا أدى إلى استبعاده لأسباب انضباطية عن لائحة المنتخب في أغلب مباريات الدور الثاني المؤهل إلى مونديال قطر 2022 وكذلك نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في الكاميرون والتي ودعها "أسود الأطلس" من ربع النهائي على يد مصر 1-2 بعد التمديد.

ووصل الخلاف بين الطرفين إلى ذروته بعد إصرار خليلودجيتش على تجديد استبعاده لزياش حتى من المباراتين الحاسمتين ضد الكونغو الديموقراطية نهاية الشهر المقبل في الملحق الفاصل المؤهل للعرس العالمي، رغم مطالب الجماهير ووسائل الإعلام المغربية بضرورة الاستعانة بخبراته وحاجة المنتخب لها خصوصا بعد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة مع الفريق اللندني.

وقال خليلودجيتش خلال مؤتمر صحافي الخميس للحديث عن حصيلة المغرب في العرس القاري في معرض رده عن سؤال في هذا الصدد "لا يمكنني استدعاء لاعب يمكنه تفجير المجموع ، حتى لو كان اسمه ليونيل ميسي"، مضيفا "(المدربان) إيمي جاكيه وديدييه ديشامب قادا فرنسا الى الفوز بكأس العالم من خلال استبعاد أفضل اللاعبين. لست أول من يفعل ذلك".

وفجرت التصريحات الجديدة للمدرب غضب زياش المولود في هولندا والذي دافع عن ألوان فرقها هيرنفين وتونتي وأياكس قبل الانضمام الى تشلسي في صيف 2020.

وقال زياش "أنا مستاء من تصريحاته، هذا قراره وكما تعرفون يجب احترامه ولكنه يكذب وأنا اتخذت قراري ايضا ولن أعود إلى صفوف المنتخب".

وأعرب زياش عن أسفه للجماهير المغربية التي تطالب بعودته، وقال "أنا أتفهم ذلك وأنا أتأسف لهم. هذا هو الوضع الآن".

وخاض زياش 40 مباراة بقميص المنتخب المغربي منذ انضمامه اليه للمرة الأولى في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2015 ضد ساحل العاج (صفر-1 ودياً)، مسجلاً 17 هدفاً.

© 2022 AFP