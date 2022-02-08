مصادرة مقر صحيفة لصالح مسؤول حكومي في فنزويلا بعد فوزه بدعوى تشهير ضدها

كراكاس (أ ف ب) – صادرت محكمة فنزويلية رسميا مقر صحيفة "إل ناسيونال" المعارضة لصالح ديوسدادو كابيلو الذي ينظر اليه على أنه الرجل الثاني في الحكومة، وذلك بعد فوزه بدعوى تشهير ضد الصحيفة.

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وقال بيان نشرته الصحيفة إن "مقر +إل ناسيونال+ والأرض المشيد عليها قد مُنحت بشكل مباشر إلى ديوسدادو كابيلو (...) في مزاد قضائي غير نظامي وسري".

وأضافت الصحيفة أن المحكمة أجرت المزاد على مقر الصحيفة الذي وضعت يدها عليه في أيار/مايو دون تبادل منصف للمعلومات أو تقديم عروض مفتوح.

وكانت محكمة فنزويلية قضت في نيسان/أبريل بتغريم الصحيفة مبلغ 13,4 مليون دولار لتسببها ب"ضرر معنوي كبير" لكابيلو، النائب والرجل الثاني في الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا.

ورفع كابيلو دعوى التشهير ضد صحيفة "إل ناسيونال" عام 2015 بعد أن أعادت نشر مقال نقلا عن صحيفة "آيه بي سي" الإسبانية يذكر أن لكابيلو ارتباطات مع عصابات تهريب المخدرات.

كما رفع كابيلو في الوقت نفسه دعويين ضد "آيه بي سي" في إسبانيا و"وول ستريت جورنال" في الولايات المتحدة، لكنهما رفضتا.

وعند رفعه الدعاوى أمام المحاكم وجه الزعيم القوي تهديدات لوسائل الإعلام ووعد بتحويل مقراتها إلى جامعات أو استخدام أراضيها لبناء إسكان شعبي، قائلا "لا أريد المال لنفسي".

ووصفت جمعية الصحافة الأميركية ما حدت لصحيفة "إل ناسيونال" بأنه "سرقة القرن للصحافة المستقلة".

تأسست صحيفة "إل ناسيونال" عام 1943 على يد الكاتب الفنزويلي ميغيل أوتيرو سيلفا، لكنها توقفت عن النشر في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد 75 عاما من الصدور، وقد أمضت الصحيفة العقدين الأخيرين في معارضة حكومات هوغو تشافيز (1999-2013) وخليفته نيكولاس مادورو.

ومنذ وصول مادورو إلى السلطة توقفت أكثر من مائة وسيلة إعلامية عن العمل، وفقا لمنظمة "اسباسيو بابليكو" غير الحكومية.

© 2022 AFP