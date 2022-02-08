مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

جعفر اشتية ا ف ب

فلسطينيون يحملون جثة فلسطيني قتل مع اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الثامن من شباط/فبراير 2022 في مدينة نابلس في الضغة الغربية المحتلة

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل ثلاثة فلسطينيين الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد ثلاثة مواطنين أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس". وقالت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهم ينتمون الى الحركة.

وأكدت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية من جهتها في بيان مقتل "ثلاثة إرهابيين مسلحين كانوا في السيارة في اشتباك مع القوات الأمنية"، مضيفة "لم يصب أحد من القوات الإسرائيلية".

وقالت الشرطة إن "الخلية إرهابية من منطقة نابلس... كانت مسؤولة عن عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة".

وأوضحت ان الحادثة وقعت خلال "عملية استخباراتية مشتركة بين قوات اليمام (وحدة مكافحة الإرهاب ) والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شاباك)".

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن جنودا إسرائيليين كانوا في مركبة مدنية، اعترضوا سيارة فلسطينية وأطلقوا النار على من بداخلها بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل الشبان الثلاثة.

وأوضحت المصادر نفسها انسحاب القوة الإسرائيلية ونقل الجثامين إلى مستشفى رفيديا في نابلس حيث تجمّع مئات الفلسطينيين.

ونعت حركة فتح في نابلس "الشهداء الثلاثة أشرف المبسلط وأدهم مبروك ومحمد الدخيل" عبر مكبرات للصوت.

وبحسب مصادر في حركة فتح، فإن الثلاثة "محسوبون على كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967. ويعيش فيها اليوم حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات يصنّفها المجتمع الدولي على أنها غير قانونية.

وتشهد الضفة الغربية بشكل منتظم مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي تنفذ بين الحين والآخر اقتحامات لاعتقال مطلوبين.

إدانة وترحيب

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادثة ووصفتها بأنها "جريمة إعدام ميداني وحشية وبشعة"، فيما أثنى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على القوات المشاركة في العملية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان "ندين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس".

وحمّلت "الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة". كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية "بتحمل مسؤولياتها".

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الدفاع نقلا عن غانتس "أمرت مؤخرا بمزيد من العمليات الاستباقية والوقائية في مواجهة عمليات إطلاق النار".

ووصف الناطق باسم حركة فتح في نابلس كايد ميعادي الحادثة بأنها "جريمة اغتيال لثلاثة من مناضلي الحركة".

وحمّل ميعاري الحكومة "المسؤولية عن التصعيد سواء من خلال هجمات قطعان المستوطنين او الاقتحامات المتكررة وعمليات القتل والاعتقال المتواصلة".

واعتبرت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة العملية بأنها "غادرة".

© 2022 AFP