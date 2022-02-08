مونديال الأندية: بالميراس الى النهائي لأول مرة بتخطي الأهلي 2-صفر

ابوظبي (أ ف ب) – بلغ بالميراس البرازيلي نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى بحلتها الحالية التي انطلقت عام 2000، بفوزه على الأهلي المصري 2-صفر الثلاثاء في نصف النهائي على استاد آل نهيان في أبوظبي.

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ويدين بطل كوبا ليبرتادوريس للموسمين الماضيين بالثأر من الأهلي بطل إفريقيا الذي تغلب عليه العام الماضي بركلات الترجيح في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، الى رافايل فيغا ودودو اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 39 و49 توالياً من اللقاء الذي أكمله الفريق المصري بعشرة لاعبين في آخر 10 دقائق.

وبتأهل بالميراس الى النهائي لأول مرة في ثاني مشاركة له بعد العام الماضي، حيث سيلتقي الفائز من مواجهة الأربعاء بين تشلسي الإنكليزي بطل أوروبا والهلال السعودي بطل آسيا، انتهى مشوار الأهلي عند دور الأربعة للمرة الرابعة في ثامن مشاركة له، بعد أعوام 2006 و2012 و2020.

وفي المرات الأربع التي وصل فيها الى نصف النهائي، انتهى مشوار الأهلي في ثلاث منها على يد فريق برازيلي.

ففي نسخة 2006 في اليابان سقط الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا (10 مرات)، أمام إنترناسيونال 1-2 قبل أن ينهيها في المركز الثالث بفوزه على كلوب أميريكا المكسيكي 2-1، وفي نسخة 2012 في اليابان أيضاً خرج على يد كورنثيانز صفر-1 قبل أن ينهيها رابعاً بخسارته امام مونتيري المكسيكي صفر-2.

وباتت البرازيل بهذا التأهل صاحبة الرقم القياسي بعدد المشاركات في المباريات النهائية (8) أمام إسبانيا (7)، على أمل الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2012 حين منح كورنثيانز القارة الأميركية الجنوبية لقبها الرابع (جميعها بفضل الأندية البرازيلية) والأخير على حساب تشلسي 1-صفر.

© 2022 AFP