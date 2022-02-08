مونديال الأندية: جارديم يدعو لإعادة النظر في نظام المسابقة

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

ابوظبي (أ ف ب) – حث المدرّب البرتغالي لنادي الهلال السعودي ليوناردو جارديم الاتحاد الدولي لكرة القدم على إعادة النظر في نظام مونديال الأندية المقام راهناً في الإمارات والذي يمنح أفضلية عدد أقل من المباريات لممثلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

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قال جارديم الذي يلتقي فريقه تشلسي الإنكليزي بطل أوروبا الأربعاء في أبوظبي، ان الأندية الأخرى تعاني الارهاق بسبب جدول المباريات المزدحم.

وأضاف جارديم (47 عاماً) الذي قاد موناكو إلى لقب الدوري الفرنسي عام 2017، في مؤتمر صحافي الثلاثاء "من المجحف أن تخوض بعض الأندية أربع مباريات في ثمانية أيام وأندية أخرى مباراتين فقط وتخلد إلى الراحة".

تابع "أعتقد انه يجب الاعتناء أكثر بالنظام، مع أيام إضافية للتعافي كي تحصل الاندية من آسيا (وافريقيا وكونكاكاف) على فرص أفضل".

وفاز الهلال، بطل آسيا، على الجزيرة بطل الإمارات المضيفة بنتيجة قياسية 6-1 في الدور الثاني، والأهلي المصري بطل إفريقيا على مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف 1-صفر، فيما أُعفي تشلسي وبالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية من خوض الدور الثاني ويستهلان مشاركتيهما من نصف النهائي.

ورأى جارديم ان فريقه استفاد من مواجهة الجزيرة المرهق بعد فوزه على بيراي التاهيتي 4-1 قبل ثلاثة أيام "أنا متأكد أن الاندية الاوروبية، وفي هذه الحالة تشلسي، هي المرشحة دوماً، لا شك حيال ذلك، لكنهم يحصلون على أفضلية كبرى عندما نخلد إلى الراحة ليومين فقط".

تابع "لديهم تشكيلة كاملة ونضرة. فوزنا في المباراة السابقة هو نتيجة ما حصل قبل يومين، لأن الجزيرة لعب قبل ذلك بيومين (3 شباط/فبراير المباراة الأولى و6 الثانية)".

يذكر ان الاتحاد الدولي قرر في آذار/مارس 2019 توسيع مونديال الأندية بدءاً من 2021 على أن تقام النسخة الأولى في الصين، لكنه ارجأ هذا التغيير بسبب تداعيات فيروس كورونا.

© 2022 AFP