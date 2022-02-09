أولمبياد بكين: "لقب ثالث توالياً لـ"بافاريا أكسبرس" في الزحافات الظهرية

دانييل ميخايليسكو ا ف ب

يانكينغ (الصين) (أ ف ب) – تابعت ألمانيا تفوّقها في منافسات الزحافات الظهرية (لوج) في أولمبياد بكين الشتوي، مع احراز توبياس فيندل وتوبياس آرلت ذهبية الزوجي الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة توالياً.

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فيندل وآرلت القادمان من جبال الألب والملقبان "بافاريا أكسبرس" دافعا عن لقبهما بنجاح مسجلين 1:56.554 دقيقة، بفارق 99 بالألف من الثانية عن مواطنيهما توني إيغرت وساشا بينيكن بطلي العالم ثلاث مرات، فيما نال البرونزية الثنائي النمسوي توماس ستوي ولورنتس كولر بفارق 511 بالألف من الثانية عن المتوجين.

ومع تتويج فيندل وآرلت، بطلي سوتشي 2014 وبيونغتشانغ 2018 بالاضافة الى لقبي المختلط، تكون ألمانيا قد حظيت بأول ثلاث ذهبيات من أصل أربع لمسابقات الزحافات الظهرية في أولمبياد بكين الحالي.

كانت ناتالي غايسنبرغر قد توجت الثلاثاء بفردي السيدات للمرة الثالثة توالياً، وذلك بعد تتويج يوهانيس لودفيغ في المسابقة عينها الأحد.

وتُعدّ ألمانيا مرشحة قوية أيضاً في تتابع الفرق الخميس في مركز يانكينغ الوطني.

© 2022 AFP