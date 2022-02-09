إنديان ويلز: ادراج اسم ديوكوفيتش في الدورة المخصصة للملقحين فقط

لوس انجليس (أ ف ب) – أُدرج اسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالمياً، على لائحة المشاركين في دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز ألف نقطة لكرة المضرب، المخصصة فقط للملقحين ضد فيروس كورونا بعد أقل من شهر على منعه من خوض بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام على خلفية عدم تلقيه اللقاح.

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وأعلن منظمو الدورة الأميركية التي احرز لقبها ديوكوفيتش خمس مرات، الأربعاء لائحة المشاركين مؤكدين في الوقت ذاته أنه سيتم طلب دليل التلقيح الكامل لدخول الجماهير إلى الملعب.

وكان النجم الصربي يسعى للفوز بلقبه الرابع توالياً في ملبورن الشهر الماضي والعاشر في مسيرته، ما كان يمكن أن يكون رقمه القياسي الـ 21 في غراند سلام، لكن مسؤولي الحدود الأستراليين قالوا إنه لم يستوفِ متطلبات المسافرين غير المحصنين لدخول البلد.

وألغيت تأشيرة ديوكوفيتش في نهاية المطاف، وبعد فشل الاستئناف القانوني الذي تقدم به غادر من دون أن يلعب، ما شرّع الباب أمام الإسباني رافايل نادال، المدرج أيضاً على قائمة إنديان ويلز، لينفرد بالرقم القياسي لعدد ألقاب غراند سلام الذي كان يتقاسمه مع ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر، بفوزه في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف، محرزاً لقبه الثاني في ملبورن من أصل ست مباريات نهائية.

وأشار منظمو الدورة الأميركية في بيان إلى أن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون إلزامياً للمشاركة، مشددين أيضاً على أن بروتوكولات اللاعبين الخاصة لديوكوفيتش واللاعبين الآخرين سيتم تحديدها من قبل رابطة لاعبي التنس المحترفين بما يتماشى مع القيود الأميركية.

وجاء في البيان "مع اعتبار الصحة والسلامة الأولوية القصوى للدورة، فان انديان ويلز تتطلب إثباتاً صالحاً للتطعيم الكامل لدخول الملاعب".

ومن المقرر أن يعود ديوكوفيتش إلى ملاعب كرة المضرب في دورة دبي اعتباراً من 21 الشهر الحالي.

وتشهد الدورة التي تقام من 7 إلى 20 آذار/مارس المقبل إلى جانب نادال، المتوج ثلاث مرات في إنديان ويلز والغائب عنها عام 2021 بسبب إصابة في قدمه، وديوكوفيتش، مشاركة مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً والفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، والألماني الكسندر زفيريف الثالث واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع وصيف رولان غاروس عام 2021، إضافة إلى حامل اللقب البريطاني كاميرون نوري (13).

عند السيدات، تشارك آشلي بارتي، المصنفة أولى عالمياً، على وقع فوزها مؤخراً ببطولة بلادها، علماً أن بطلة ويمبلدون أيضاً لم تشارك في إنديان ويلز منذ عام 2021، عندما فازت الإسبانية باولا بادوسا باللقب التي ستحاول الدفاع عنه.

وتحشد الدورة المزيد من المصنفات الأوليات على غرار البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثالثة، ومواطنتها كارولينا بليشكوفا الرابعة، وكذلك البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، الفائزة باللقب عامي 2012 و2016، والرومانية سيمونا هاليب المتوجة في عام 2015.

وتتواجد المراهقتان الكندية ليلى فرنانديز والبريطانية إيما رادوكانو (19 عاماً لكل منهما)، حيث سبق لهما أن تواجهتا في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي وكانت الغلبة لصالح رادوكانو، والأميركية كوكو غوف، ابنه الـ 17 عاماً.

© 2022 AFP