السويسري شاكيري يغادر ليون إلى شيكاغو فاير في الدوري الاميركي

لوس انجليس (أ ف ب) – غادر لاعب الوسط المهاجم السويسري شيردان شاكيري الأربعاء نادي ليون بعد أقل من نصف موسم على وصوله إلى الدوري الفرنسي، للانضمام إلى شيكاغو فاير، بحسب ما أعلن الاخير المشارك في الدوري الاميركي لكرة القدم.

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وتم الاعلان رسمياً عن الصفقة عبر مقطع فيديو نشره نادي شيكاغو عبر صفحته على "تويتر" قال فيه الدولي السويسري متوجهاً إلى جماهيره المستقبلية "نلتقي قريباً في شيكاغو".

وبدوره، أكد ليون عملية الانتقال عبر موقعه، مشدداً على أن قيمة الصفقة بلغت 7 ملايين يورو.

وصل شاكيري (30 عاماً) إلى ليون قادماً من ليفربول الانكليزي مقابل 6 ملايين يورو، بموجب عقد لفترة ثلاثة أعوام، حتّى عام 2024.

شارك مع ليون في 16 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل هدفين، ليتألق أمام مرسيليا 2-1 الاسبوع الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة على خلفية أعمال شغب، فسجل هدف التعادل ومرر كرة الفوز إلى موسى ديمبيليه.

وسيسير شاكيري في شيكاغو فاير على خطا لاعب الوسط السابق الالماني باستيان شفاينشتايغر الذي زامله مع بايرن ميونيخ وأحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2013، قبل أن يكرر الانجاز ذاته بقميص ليفربول في عام 2019.

ومن المتوقع أن يبدأ شاكيري مغامرته الجديدة في الدوري الأميركي نهاية الشهر الحالي مع انطلاق عجلة المنافسات، مع مهمة اعادة شيكاغو فاير إلى الأدوار الإقصائية الغائب عنها منذ أربعة مواسم.

© 2022 AFP