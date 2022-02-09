انخفاض مخزون الغاز في ألمانيا إلى مستوى "مقلق" (وزارة)

جون ماكدوغال ا ف ب/ارشيف

محطة ضمن مشروع نورد ستريم 2 في ألمانيا بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2021

برلين (أ ف ب) – حذّرت وزارة الاقتصاد الألمانية الأربعاء من أنّ مخزون الغاز في البلاد انخفض إلى مستوى "مقلق"، في وقت ازدادت الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا بسبب المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

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وقالت متحدّثة باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي "نراقب بالطبع وضع المخزونات وهو حتماً مقلق".

وتناهز المخزونات حاليا 35 إلى 36 في المئة، أي أقل من مستوى 40 في المئة "الحرج" الذي تعتبره الحكومة الألمانية ضروريا لتحمّل موجة برد قارس على مدى سبعة أيام متتالية.

ويحتاج تجاوز 30 يوما من البرد المعتدل إلى نصف المخزون.

ولم تنخفض المخزونات ابدا إلى ما دون 71 في المئة عام 2020، وفق بيانات صادرة عن المجموعة المتخصصة في القطاع "بنى الغاز التحتية في أوروبا".

ويشتبه بأن موسكو تستغل التوتر في الأسواق العالمية لخفض الإمداد ورفع الأسعار، علما أن 40 في المئة من الغاز المستهلك في أوروبا مصدره روسيا.

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مقابلة أجرتها معها صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية عن "مؤشرات متزايدة الى أن الكرملين يستخدم عمليات إيصال الغاز كورقة ضغط سياسية".

© 2022 AFP