بطولة إنكلترا: مانسشتر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات ويبتعد بفارق 12 نقطة موقتا

بول ايليس ا ف ب

صانع العاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين (يمين) مع زميله جاك غريليش بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى برنتفورد في الدوري الانكليزي لكرة القدم. 9 شباط/فبراير 2022

لندن (أ ف ب) – عاد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي الى سكة الانتصارات اثر تغلبه على برنتفورد 2-صفر الاربعاء في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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ورفع سيتي رصيده الى 60 نقطة مقابل 48 لليفربول الذي يملك مباراتين مؤجلتين، واحدة منها الخميس ضد ليستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي حقق 12 انتصاراً توالياً في البريميرليغ قبل أن يسقط في فخ التعادل 1-1 مع ساوثمبتون في المرحلة السابقة.

وافتتح الجزائري رياض محرز التسجيل لسيتي من ركلة جزاء اثر عرقلة رحيم سترلينغ داخل المنطقة قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق.

وارتكب حارس برنتفورد ديفيد رايا خطأ فادحاً عندما مرر الكرة باتجاه سترلينغ ليسدد الاخير كرة قوية صدها الحارس لكنها تهيأت أمام صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين فتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة معززاً تقدم مانشستر سيتي (69).

وفي شمال لندن، فشل توتنهام في استغلال سقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع بيرنلي صاحب المركز الاخير الثلاثاء، وخسر على ملعبه امام ساوثمبتون 2-3 بعد ان تقدم عليه مرتين.

تقدم توتنهام بالنيران الصديقة بواسطة مدافع ساوثمبتون البولندي يان بندارك (18)، لكن الفريق الجنوبي ادرك التعادل بواسطة الالباني ارماندو بروخا المعار اليه من تشلسي (23).

وتقدم توتنهام مجدداً عن طريق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون العائد الى صفوفه بعد اصابة ابعدته طويلا (70).

لكن ساوثمبتون صعق توتنهام بهدفين سريعين عن طريق النروجي الدولي محمد اليونوسي (80) ثم الاسكتلندي تشي ادامسي بعدها بدقيقتين.

وظن انصار توتنهام بأن الجناح الهولندي ستيفن بيرغوين منحهم التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لكن هدفه لم يحتسب بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو.

وانتهت مباراة أستون فيلا وليدز يونايتد بتعادل مثير 3-3 وكان نجمها صانع العاب الاول البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل اليه حديثاً من برشلونة الاسباني.

تقدم ليدز مبكراً بواسطة مهاجمه الويلزي دانيال جيمس بعد مرور 9 دقائق، لكن كوتينيو ادرك التعادل بعد مرور نصف ساعة ثم مرر كرتين حاسمتين ليسجل ميله جايوب رامسي هدفين متتاليين في الدقيقتين 38 و43.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الاول قلص جيمس النتيجة بكرة رأسية داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني ادرك الاسباني دييغو يورنتي التعادل لليدز (63)، قبل ان يكمل استون فيلا الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين اثر طرده مدافعه ازري كونسا قبل النهاية بدقيقتين لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

وانتهت مباراة نوريتش سيتي وكريستال بالاس بالتعادل 1-1.

سجل للاول هدافه الفنلندي تيمو بوكي بعد مرور دقيقة واحدة، قبل ان يدرك العاجي ولفريد زاها التعادل لبالاس (60).

وسنحت فرصة ذهبية امام زاها لمنح الفوز لفريقه عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء لكنه اهدرها (63).

وتختتم المرحلة الخميس، فيلعب أيضاً ولفرهامبتون مع أرسنال.

© 2022 AFP