دوري أن بي ايه: بلايزرز يتخلى عن ماكولوم لبيليكانز

ترك ماكولوم بورتلاند بعد نحو عقد من الزمن في صفوفه

لوس انجليس (أ ف ب) – بعد مشوار طويل مع بورتلاند ترايل بلايزرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، انتقل سي جاي ماكولوم إلى نيو أورليانز بيليكانز معلناً نهاية شراكته مع نجم بورتلاند الآخر داميان ليلارد.

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وتضمنت الصفقة انتقال ستة لاعبين آخرين مع ثلاثة اختيارات للاعبين الجدد (درافت).

قال المدير العام الموقت لبورتلاند جو كرونين "نيابة عن منظمة ترايل بلايزرز، أشكر سي جاي ماكولوم على دوره الكبير في نجاح امتيازنا خلال المواسم التسعة الماضية ولخدماته التي لا تحصى لمجتمع بورتلاند".

وبحكم الصفقة، سينضم كل من جوش هارت، الكندي نيكيل ألكسندر-ووكر، التشيكي توماش ساتورانسكي والبرازيلي ديدي لوزادا إلى بورتلاند، فيما حصل بيليكانز على ماكولوم البالغ 30 عاماً والمهاجمين لاري نانس وتوني سنيل.

وسيحصل بورتلاند على خيار الدور الأول في "درافت 2022" وخيارين في الدور الثاني من قبل نيو أورليانز.

وفي 36 مباراة هذا الموسم، سجل ماكولوم 20.5 نقطة، 4.5 تمريرات حاسمة و4.3 متابعات.

غاب عن 18 مباراة مطلع هذا الموسم بسبب مشكلة في رئته اليمنى تعرض لها خلال الخسارة أمام بوسطن سلتيكس في 4 كانون الأول/ديسمبر.

وبلغ بلايزرز الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) في كل موسم منذ اختياره ماكولوم في 2013، وذلك بعد عام من قدوم النجم الثاني ليلارد.

© 2022 AFP