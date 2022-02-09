دوري أن بي ايه: نتس يتلقى هزيمة تاسعة توالياً بغياب نجومه الثلاثة

نجم فينيكس صنز ديفن بوكر خلال المباراة ضد بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فينيكس، اريزونا في 1 شباط/فبراير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – استمرت معاناة بروكلين نتس بتلقيه الهزيمة التاسعة توالياً، وهذه المرة على يد بوسطن سلتيكس بنتيجة كبيرة جداً 91-126 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وبغياب كايري إيرفينغ المحروم من المباريات البيتية بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، جيمس هاردن للمباراة الثالثة توالياً بسبب إصابة عضلية وكيفن دورانت لالتواء في الرباط الجانبي للركبة تعرض له في منتصف الشهر الماضي، لم يجد سلتيكس أي صعوبة بتاتاً بالعودة من ملعب نتس بفوزه السادس توالياً ليتقدم الى المركز السابع في المنطقة الشرقية على حساب مضيفه بالذات.

وهيمن سلتيكس تماماً على اللقاء منذ ربعه الأول الذي أنهاه لصالحه 35-16، ثم وسع الفارق الى 26 نقطة في نهاية الشوط الأول 69-43 بعدما أنهى الربع الثاني 34-27، قبل أن يستقر الفارق في النهاية عند 34 نقطة بعدما عاد وتفوق في الربع الأخير 29-20 عقب ربع ثالث متعادل (28-28).

وتألق في الفوز الحادي والثلاثين لسلتيكس جايلن براون وماركوس سمارت بعدما سجل كل منهما 22 نقطة، وأضاف جايسون تايتوم 19 في لقاء بدأه نتس بفشل في ترجمة محاولاته الثماني الأولى في مؤشر واضح لمعاناته بغياب "الثلاثي الكبير"، ما سمح للضيف بالتقدم 14-صفر.

وسجل بلايك غريفين السلة الأولى لنتس، لكن رد سلتيكس كان قاسياً بتسجيله النقاط الـ14 التالية من دون أي رد من صاحب الأرض ليتقدم 28-2، وهو الأمر الذي سمح له بالهيمنة تماماً على اللقاء من بدايته حتى نهايته من دون أن يسمح للمضيف في التقدم عليه ولو لمرة واحدة.

ولم يصل أي من لاعبي نتس الأساسيين الى حاجز العشر نقاط، فيما تجاوز أربعة من البدلاء العشر نقاط وكان جيفون كارتر الأفضل بـ21 نقطة وأضاف كل من جيمس جونسون ونيك كلاكستون 17، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب الفريق هزيمته التاسعة توالياً والعاشرة في 12 مباراة خاضها منذ إصابة دورانت في 15 كانون الثاني/يناير في الفوز على نيو أورليانز بيليكانز.

وخلافاً لنتس الذي من المفترض أن يكون الفريق الأقوى في المنطقة الشرقية، واصل فينيكس صنز موسمه الرائع وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع عشر في آخر 15 مباراة، وذلك على حساب مضيفه القوي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-109 بعدما كان متخلفاً بفارق 14 نقطة.

وبعد تغلبه الإثنين على شيكاغو بولز، حقق صنز فوزه الثاني توالياً خارج الديار على أبرز فرق المنطقة الشرقية، معززاً بذلك صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام بـ44 فوزاً مقابل 10 هزائم، بينها 22 فوزاً خارج الديار من أصل 27 مباراة.

وكالعادة، لعب ديفن بوكر الدور الأكبر في هذا الفوز بتسجيله 35 نقطة، فيما أضاف صانع الألعاب المخضرم كريس بول 16 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

© 2022 AFP