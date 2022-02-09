فورمولا واحد: ريد بول يكشف النقاب عن سيارته الجديدة لعام 2022

باريس (أ ف ب) – بعد أقل من شهرين على فوز سائقه الهولندي ماكس فيرستابن بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد، كشف فريق ريد بول الأربعاء النقاب عن سيارته الجديدة طراز "آر بي18" لعام 2022 والتي احتفظت بألوانها السابقة.

إعلان اقرأ المزيد

وبانتظار خطوة مماثلة من منافسه الرئيس مرسيدس في 18 الشهر الحالي أو حتّى فيراري في 17 منه، ازاح ريد بول الستار عن السيارة التي ستكون "السلاح الأبرز" بين يديّ "ماد ماكس" وزميله المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس في تكرار للثنائية ذاتها.

وعلى غرار باقي الفرق المشاركة في الفئة الأولى، انصاعت الحظيرة النمسوية للقوانين الجديدة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مطلقةً حقبة جديدة في عالم السرعة، مع هدف أساس وهو السماح للسيارات باللحاق ببعضها البعض والقيام بتجاوزات بسهولة، من شأنها رفع حدة الإثارة والتشويق على الحلبات.

قال مدير الفريق البريطاني كريستيان هورنر "هي فلسفة جديدة، وكل فريق ينطلق من صفحة بيضاء"، مضيفاً "كل جزء من أجزاء السيارة جديد" على "هذا النموذج الأوليّ (بروتوتايب) المتطور باستمرار".

وبانتظار أن نعرف، ما إذا نجح ريد بول ضمن هذا الإطار، في تصميم سيارة قادرة على الدخول إلى دائرة المنافسة و"اللعب مع الكبار"، فان النسخة التي تم الكشف عنها الأربعاء تشبه إلى حد كبير النموذج التجريبي المقدم من "فيا" في عام 2021.

من ناحيته قال فيرستابن المتوج بلقب السائقين للمرة الأولى في مسيرته بعض صراع الرمق الأخير مع بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس "هناك الكثير من الأمور التي نجهلها بشأن السيارة، وأشعر بالفضول لمعرفة كيفية تصرفها على الحلبة".

وسيجلس فيرستابن للمرة الأولى خلف مقود سيارته الجديدة خلال التجارب التي تسبق انطلاق العام الجديد وتُقام على حلبة برشلونة من 23 حتى 25 الشهر الحالي، في ما ينذر بأن يكون معركة ضارية للحفاظ على لقبه أمام "السير" هاميلتون المتعطش للثأر.

وحُرم هاميلتون من تحقيق لقبه العالمي الثامن وفك ارتباطه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر، على حلبة مرسى ياس في كانون الأوّل/ديسمبر، بعد فوز فيرستابن باللقب في اللفة الاخيرة في خاتمة سباقات العام الماضي.

وتلي تجارب برشلونة، ثلاثة أيام أخرى من التجارب على حلبة الصخير البحرينية (10-12 آذار/مارس المقبل)، قبل أن تدق ساعة انطلاق باكورة الجولات على الحلبة ذاتها في 20 آذار/مارس.

أكد فيرستابن انه لا يشعر بضغوطات إضافية، وقال نافياً ما يُنسب إليه "كلا، أتابع القيام بما اعتدت القيام به، ولا توجد أسباب لتغيير ذلك. مع القوانين الجديدة، علينا أن نتأقلم على السيارة وسيكون هذا هو أكبر تعديل، ولكن الباقي بسيط جداً".

واستغل فريق ريد بول حفل اطلاق سيارته الجديدة للكشف عن الراعي الرسمي الجديد له، وهو أوراكل، مجموعة تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في البرمجيات، والتي تحل بدلاً من هوندا، مزود المحركات السابق للفريق.

ورغم أن الصانع الياباني غادر رسمياً حلبات الفورمولا واحد مع نهاية العام الماضي، إلا أن ريد بول وفريقه الرديف ألفاتاوري سيستمران في استخدام تكنولوجيا المحركات اليابانية في عام 2022.

وكان فريق هاس الأميركي، متذيل ترتيب الصانعين العام الماضي، أوّل من كشف النقاب عن سيارته للعام الحالي الجمعة الماضي. على أن يحذو أستون مارتن الخميس وماكلارين الجمعة حذو فريق ريد بول.

أولي/د ح/ز ر

© 2022 AFP