فورمولا واحد: نوريس يمدد عقده مع ماكلارين حتى 2025

البريطاني لاندو نوريس في بداياته في الفورمولا واحد مع ماكلارين في عام 2018

لندن (أ ف ب) – أعلن فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد الأربعاء عن تمديد عقد سائقه البريطاني لاندو نوريس حتى 2025، وذلك قبل أسابيع معدودة على بدء موسمه الرابع في سباقات الفئة الأولى.

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وكان ابن الـ22 عاماً سائق تجارب في ماكلارين عامي 2017 و2018 قبل أن يحصل على فرصته للتسابق كسائق دائم اعتباراً من 2019.

وبعدما حل في المركز الحادي عشر في موسمه الأول، حقق البريطاني تقدماً ملحوظاً في الثاني بحلوله تاسعاً مع صعوده الى منصة التتويج بعد حلوله في المركز الثاني خلال السباق النمسوي الافتتاحي (تأخر انطلاق الموسم بسبب كوفيد وتم إلغاء العديد من السباقات)، قبل أن ينهي الموسم الماضي في المركز السادس مع انطلاق واحد من المركز الأول وصعوده الى منصة التتويج أربع مرات (حل ثالثاً ثلاث مرات وثانياً مرة واحدة).

وقال نوريس "أنا أحب الناس في ماكلارين وأشعر أني في منزلي. لقد نضجت في هذا الفريق وأنا جزء من هذه الرحلة المتواجدين فيها جميعنا"، مضيفاً "الموسم الماضي شكل خطوة إضافية رائعة إن كان من ناحية مسيرتي أو أداء الفريق".

وتابع "أرى وأشعر بكل العمل، الاستثمار والالتزام ليكون الفريق في موقف يخوله المنافسة على تحقيق الانتصارات والألقاب في المستقبل".

ويمني الفريق البريطاني النفس باستعادة مكانته بين الفرق المنافسة على اللقب العالمي الذي توج مرة للمرة الأخيرة على صعيد السائقين عام 2008 مع سائق مرسيدس الحالي البريطاني الآخر لويس هاميلتون، فيما يعود لقبه الأخير عند الصانعين الى 1998 مع الثنائي الفنلندي ميكا هاكينن والبريطاني ديفيد كولثارد.

واعتبر مدير الفريق أندرياس سيدل أن صفقة تمديد عقد نوريس تؤكد ثقة ماكلارين بمستقبل سائقيه، مضيفاً "أظهر لاندو تطوراً ملفتاً كسائق فورمولا واحد خلال الأعوام الأربعة الأخيرة وكان جزءاً مؤثراً جداً في وتيرة الفريق ومساره التصاعدي في الأداء".

وأضاف الألماني "ما زلنا في رحلتنا للقتال في المقدمة ولاندو عنصر أساسي في خطتنا، وأن نتمكن بالتالي من الاحتفاظ به، الى جانب (الأسترالي) دانيال (ريكياردو)... يمنحنا الاستقرار والاستمرارية بينما نبني نحو هدفنا الأسمى المشترك وهو إحراز بطولات العالم".

وينطلق الموسم الجديد من البطولة مع تعديلاته الكثيرة التي قد تخلط أوراق المنافسة، في 20 آذار/مارس من حلبة البحرين الدولية على أن يمتد لـ23 جولة يكون ختامها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في أبوظبي.

© 2022 AFP