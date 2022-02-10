أولمبياد بكين: اختبار منشطات إيجابي للروسية اليافعة فالييفا (تقارير)

وانغ زهاو ا ف ب

الروسية كاميلا فالييفا لدى مشاركتها ضمن منتخب بلادها في مسابقة الفرق للتزحلق الفني على الجليد في اولمبياد بكين الشتوي. 7 شباط/فبراير 2022

بكين (أ ف ب) – جاءت نتيجة نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية كاميلا فالييفا (15 عاما) التي قادت منتخب بلادها إلى الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين الشتوي هذا الأسبوع، إيجابية اثر تناولها دواء محظور للقلب بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية الخميس.

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ومن شأن النتيجة الإيجابية ان تكلف روسيا الميدالية الذهبية، وتهدّد مشاركة فالييفا في منافسات الفردي.

ويشارك رياضيو روسيا تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية، بسبب فضيحة التنشط الممنهج في البلاد منذ أولمبياد سوتشي الشتوي عام 2014.

وخضعت فالييفا لفحص المنشطات قبل تتويجها في بطولة أوروبا الشهر الماضي كما ذكرت شبكة "أر بي سي" الروسية في وقت متأخر من مساء الاربعاء، مشيرة إلى أن المادة المحظورة هي تريمتازيدين التي توصف عادة لمعالجة الدوار والتهاب الحلق بحسب ما أعلنت صحيفة "كومرسانت".

واضافت الصحيفة بان المادة محظورة من قبل الوكالة العالمية للمنشطات لأنها تساهم في تدفق الدم وتساعد على التحمل، مشيرة إلى أن العينة هي السبب في عدم إجراء مراسم التتويج التي كانت مقررة الاربعاء.

واشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاولمبية الدولية مارك أدامس بأن "قضية قانونية عاجلة" هي قيد الدرس في ما يتعلق بمراسم توزيع الميداليات وبالتالي لا يستطيع التعليق على هذه القضية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المزاعم بشأن التنشط لا تزال في إطار "الشائعات" حتى الآن.

ولدى سؤاله عن الفترة الزمنية التي يتعيّن على الرياضيين انتظارها قبل تقلدهم ميدالياتهم قال أدامس "الأمر يتعلق بالاجراء القضائي وأعتقد بان الجميع يعملون من أجل الوصول الى نتيجة بأسرع وقت ممكن".

واضاف "ندرك تماما بأن الرياضيين الذين سيشاركون في المراسم يريدون الوصول الى نهاية جيدة".

© 2022 AFP