أولمبياد بكين: الأميركي تشن "عصفور الجليد" بطلا في التزحلق الفني وهانيو رابعاً

بكين (أ ف ب) – تُوّج الأميركي نايثن تشن بطلاً أولمبياً في مسابقة التزحلق الفني على الجليد الخميس في ألعاب بكين الشتوية، فيما حلّ البطل الأولمبي السابق مرتين الياباني يوزورو هانيو رابعاً عقب سقوطه مرتين.

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وحصل تشن، ابن الـ 22 عاماً وبطل العالم ثلاث مرات، على مجموع نقاط 332.60، متقدماً على اليابانيين يوما كاغياما (310.05 نقطة) وشوما أونو (293 نقطة).

وفوّت هانيو، بعد استعراض مخيب للآمال مع 283.21 نقطة، على نفسه فرصة أن يصبح أوّل متزلج ياباني يفوز بثلاثة ألقاب أولمبية متتالية منذ ما يقرب من قرن، ليفشل في تكرار انجاز السويدي جيليس غروفستروم قبل 94 عاماً، وتحديداً بين 1920 و 1928.

قال تشن الذي طوق عنقه الذهب الاولمبي للمرة الأولى في مسيرته مبتهجاً "لم أتخيل قدرني على تحقيق ذلك في مسيرتي.. لطالما حلمت دائماً بالمشاركة في الألعاب الأولمبية والفوز بها لكنني كنت مثل... لا أعرف ما إذا كان بإمكاني تحقيق ذلك".

وكرّس تتويج تشن بذهبية أولمبية تربعه على عرش هذه المسابقة بعدما رصّع ملك القفزات الرباعية سجله بكل الألقاب الممكنة بفوزه ببطولة العالم ثلاث مرات (2018 و 2019 و 2021) ونهائي سباقات الجائزة الكبرى (2018 و2019).

كما ثأر تشن من تجربته الأولمبية المخيبة للآمال قبل أربع سنوات في بيونغتشانغ، حين تهاوى المتزلج الأميركي، الذي كان يبلغ 18 عاماً حينها، ليتراجع للمركز السابع عشر بداية، ثم يتقدم للمركز الخامس النهائي بعد استعراض لم ينل استحسان الحكام.

وعلى الجليد الصيني، سيطر تشن المولود في سولت لايك سيتي والذي يتدرب في كاليفورنيا، على منافسات البرنامج القصير الثلاثاء، مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً جديداً، والبرنامج الحر أيضاً.

وبخلاف تشن، لم يكن النجاح حليف منافسه هانيو الذي بدا مهووساً بتقديم حركة "أكسل" رباعية، وهي الدوران الرباعي الأكثر تعقيداً في التزلج على الجليد والذي لم ينجح أي متزحلق في القيام به في المسابقات، ويتطلب في الواقع أربع دورات ونصف في الهواء.

لكن دورانه لم يكتمل، ليسقط عل أرض الحلبة، كما في قفزته الثانية.

وعلى غرار ما حدث في عامي 2018 و2019 ، عانى "يوزو" من كاحله الأيمن الذي حال دون مشاركته سوى في بطولة اليابان في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر، قبل الألعاب الأولمبية الحالية.

من ناحيته، يواصل كاغياما في سن الـ 18 عاماً (سيبلغ 19 عاماً في أيار/مايو المقبل) صعوده السريع: وصيف بطل العالم للناشئين في عام 2020، ثم وصيف بطل العالم للكبار في العام التالي، ليصعد في بكين إلى العتبة الثانية على منصة التتويج. ومقابل تقدم كاغياما، تراجع أونو (24 عاماً) الفائز بالميدالية الفضية الأولمبية قبل أربع سنوات.

© 2022 AFP