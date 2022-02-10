أولمبياد بكين: ذهبية ثانية للنروجية يوهوغ في تزلج المسافات الطويلة

توبياس شفارتس ا ف ب

تشانغجياكو (الصين) (أ ف ب) – أحرزت النروجية تيريز يوهوغ ثاني ذهبية لها في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في بكين، بفوزها في سباق تزلج المسافات الطويلة (10 كلم) الخميس.

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وكانت يوهوغ طوقت عنقها بالمعدن الأصفر أيضا في سباق سكياتلون السبت الماضي علما بانها غابت عن النسخة الأخيرة في بيونغتشانغ الكورية الجنوبية عام 2018 بعد فحص ايجابي للمنشطات ادى الى إيقافها على مدى 18 شهرا من قبل محكمة التحكيم الرياضي.

وبذلت يوهوغ (33 عاما) جهودا مضاعفة في الأمتار الأخيرة لتحسم الأمور في صالحها مسجلة زمنا قدره 28:06.3 دقيقة لتتقدم على الفنلندية كيرتو نيسكانن بفارق 4 أعشار من الثانية فقط، في حين أحرزت البرونزية الفنلندية الاخرى كريستا بارماكوسكي.

ولن يتوقف حصاد يوهوغ على الأرجح في هذه الألعاب لان منتخب بلادها مرشح فوق العادة لإحراز الذهبية في سباق التتابع 4 مرات 5 كلم المقرر السبت بالاضافة الى سباق الانطلاق الجماعي (30 كلم) الاسبوع المقبل.

وتملك يوهوغ فرصة معادلة الرقم القياسي لمواطنها الشهير أولي اينار بيورندالن الذي أحرز 4 ذهبيات في أولمبياد سولت لايك سيتي عام 2002، علما بأن الأميركي اريك هايدن متزحلق سباقات السرعة هو الوحيد الذي فاز بخمس ذهبيات في نسخة واحدة وحدث ذلك في لايك بلاسيد عام 1980.

وكانت المشاركة في اولمبياد بكين بدات بشكل سلبي بالنسبة الى يوهوغ لأنها اضطرت الى تأجيل سفرها الى بكين بعد مخالطتها زميلات ايجابيات بفيروس كورونا خلال الاستعداد لخوض هذه الألعاب.

© 2022 AFP