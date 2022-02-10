إندونيسيا توقع عقدا مع فرنسا لشراء 42 طائرة رافال وتعزز تعاونها العكسري مع فرنسا

أديك بيري ا ف ب

وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو مستقبلا نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في جاكرتا في العاشر من شباط/فبراير 2022

جاكرتا (أ ف ب) – وقعت إندونيسيا الخميس عقدا لشراء 42 مقاتلة رافال فيما تسعى باريس وجاكرتا إلى تعزيز روابطهما في مواجهة التوتر المتصاعد في منطقة آسيا المحيط الهادئ.

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وأعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو اثر لقاء مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في جاكرتا "اتفقنا على شراء 42 طائرة رافال مع عقد يشمل ست طائرات (الخميس) وعقد مقبل يشمل 36 أخرى".

ولم يسبق لإندونيسيا أكبر دولة في جنوب شرق آسيا أن اشترت طائرات مقاتلة فرنسية، لكنها تسعى حاليا لتنويع تحالفاتها ومصادر إمداداتها بالمعدات العسكرية، في مواجهة تفاقم التوتر بين الصين والولايات المتحدة في المنطقة.

وأكدت الوزيرة الفرنسية في تغريدة "بات الأمر رسميا، اندونيسيا طلبت شراء 42 طائرة رافال".

ورحب إريك ترابييه رئيس شركة "داسو أفاسيون" الفرنسية المصنعة لهذه الطائرات بالطلبية مشيرا إلى أن أولى الطائرات ستسلم "بعد حوالى ثلاث سنوات" على ان تسلم بعد ذلك "بوتيرة طائرة واحدة في الشهر".

وتسعى فرنسا لتوطيد العلاقات مع إندونيسيا بعد الضربة التي تلقتها إستراتيجيتها لتثبيت وجودها في المنطقة العام الماضي جراء فسخ كانبيرا عقدا ضخما لشراء غواصات فرنسية على وقع إعلان إنشاء تحالف "أوكوس" الإستراتيجي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

بعد هذه النكسة، تريد باريس تعزيز تحالفها مع شركائها القديمين مثل اليابان والهند فضلا عن إندونيسيا ودول أخرى في آسيا.

وباشرت فرنسا "شراكة معززة" مع إندونيسيا بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان لجاكرتا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وصرحت بارلي للصحافيين أن "خيار إندونيسيا هو خيار السيادة والجودة الفنية، مع طائرة أثبتت مرارا قدراتها العملانية".

الغواصات أيضا

والتزم البلدان التعاون أيضا في البحث والتطوير في مجال الغواصات مع عقد بين المجموعة الفرنسية "نافال غروب" وشركة بناء السفن الإندونيسية "بي تي بال"، "يتوقع أن يفضي إلى شراء غواصتين من طراز سكوربين" على ما اكد الوزير الإندونيسي.

ثلاث مقاتلات رافال تحلق فوق اثينا في 19 كانون الثاني/يناير 2022 اريس ميسينيس ا ف ب/AFP

وتملك إندونيسيا أسطولا جويا عسكريا متقادما يتألف بصورة رئيسية من طائرات اف-16 أميركية وطائرات سوخوي روسية سو-27 وسو-30 وهي تجري مفاوضات مع عدد من الشركاء لتجديد مقاتلاتها.

ووقع هذا البلد عقدا العام 2018 لشراء 11 مقاتلة سوخوي سو-35، غير أنه لم ينفذ بسبب قانون "كاتسا" الأميركي الذي ينص على عقوبات تلقائية على أي بلد يعقد "صفقة كبيرة" مع قطاع الأسلحة الروسي.

ووقعت إندونيسيا وفرنسا اتفاق تعاون دفاعي العام 2021 في باريس وكانت مفاوضات تجري منذ عدة أشهر حول شراء طائرات رافال، وتتناول خصوصا التمويل والتعويضات.

بموازاة ذلك، تفاوض جاكرتا لشراء حوالى ثلاثين طائرات مقاتلة أميركية اف-15، وفق وسائل الإعلام، وتشارك في مشروع بحث وتطوير مع كوريا الجنوبية يتعلّق بالطائرة المقاتلة كاي اف21.

وسجلت شركة داسو الفرنسية للصناعات الدفاعية نتائج ممتازة العام 2021 مع بيع 18 طائرة لليونان (12 منها مستعملة) و30 لمصر و12 طائرة مستعملة لكرواتيا، وعقد صفقة قياسية لبيع 80 طائرة للإمارات العربية المتحدة.

© 2022 AFP