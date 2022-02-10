بطولة إنكلترا: ليفربول يواصل انتصاراته مع عودة صلاح وأرسنال يستعيدها

أولي سكارف ا ف ب

البرتغالي ديوغو جوتا يسجل هدفه الشخصي الثاني مع ليفربول في المباراة ضد ضيفه ليستر سيتي في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 10 شباط/فبراير 2022

ليفربول (أ ف ب) – حقق ليفربول انتصاره الثالث تواليًا في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليستر سيتي 2-صفر الخميس ضمن ختام منافسات المرحلة الرابعة والعشرين، ليبقي الضغط بعض الشيء على مانشستر سيتي المتصدر، فيما استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بفوز شاق 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون وهو منقوص عدديًا.

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وبفضل هدفي مهاجمه البرتغالي الدولي ديوغو جوتا (32 و87)، رفع ليفربول رصيده الى 51 نقطة معززًا مركزه الثاني على بعد تسع نقاط من مانشستر سيتي، إلا أنه يملك مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد قد تقلص الفارق الى ست في حال فوزه بها.

وبات ليفربول متقدمًا على تشلسي الثالث الذي يخوض السبت نهائي مونديال الاندية، بفارق أربع نقاط علمًا أن النادي اللندني خاض مباراة أكثر.

وعاد المصري محمد صلاح الى ليفربول بعد أيام من خسارته نهائي كأس أمم إفريقيا، إلا أنه بدأ على دكة البدلاء نظرًا للإرهاق البدني قبل أن يدخل في الشوط الثاني، فيما استمر غياب زميله في النادي، ساديو مانيه الذي عاد الى بلاده للاحتفال باللقب الذي توجت به السنغال للمرة الاولى في تاريخها بركلات الترجيح على حساب "الفراعنة".

ولم يتأثر ليفربول بغياب مهاجمَيه، إذ فاز بمباراتيه في الدوري ضد برنتفورد وكريستال بالاس، كما بلغ المباراة النهائية من كأس الرابطة على حساب أرسنال والدور ثمن النهائي من كأس إنكلترا بفوزه الاحد على كارديف سيتي من دوري "تشامبيونشيب".

من جهته، دخل ليستر سيتي المباراة بمعنويات منخفضة بعد أن خسر السبت لقبه في كأس إنكلترا بسقوط مدوِ 1-4 ضد مضيفه نوتنغهام فورست من "تشامبيونشيب"، ليبقى من دون فوز في آخر ثلاث مباريات في المركز الثاني عشر.

طرد وفوز لأرسنال

وعاد أرسنال الى الانتصارات بعد هزيمة وتعادل، منهيًا سلسلة من خمس مباريات من دون خسارة لولفرهامبتون في الدوري بفضل هدف مدافعه البرازيلي غابريال مغالايش في الشوط الاول، قبل أن يطرد مواطن الاخير غابريال مارتينلي قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، ليتقدم الى المركز الخامس.

وسجل ماغالايش هدف اللقاء عندما وصلت الكرة الى بن وايت مررها برأسه الى الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي غمزها بعد خروج خاطئ للحارس تابعها البرازيلي في الشباك من امام المرمى (25).

وطرد مارتينلي بعد تلقيه بطاقتين صفراويين في غضون ثوان، الأولى لدفعه البرتغالي دانيال بودينسي أثناء محاولة الاخير تنفيذ الكرة من رمية تماس، والثانية بعد أن دفع من الخلف البرتغالي الاخر شيكينيو الذي كان منطلقًا بهجمة إثر الرمية التي وصلته من مواطنه (69).

وصمد النادي اللندني أمام محاولات الذئاب في الدقائق الاخيرة وسط فرحة المدرب الاسباني ميكل أرتيتا مع صافرة النهاية.

© 2022 AFP