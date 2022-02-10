جونسون يعلن وصول 350 جندياً بريطانياً إضافياً إلى بولندا

دانيال ليال ا ف ب

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره البولوني ماتيوز موراوسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك في وارسو في 10 شباط/فبراير 2022

وارسو (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لبولندا أنّ حوالى 350 جندياً بريطانياً إضافياً وصلوا الى هذا البلد الخميس، وذلك على خلفية الازمة مع روسيا في شأن اوكرانيا.

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وقال جونسون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولوني ماتيوس مورافيسكي "يجب أن نعمل معاً حالياً للتوصل إلى هدنة وإقناع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين ببدء خفض التصعيد".

وأضاف "جزء كبير مما تحدثنا عنه في تشرين الثاني/نوفمبر أصبح ملموساً ولهذا السبب حطت فرقة الكوماندوس 45 البريطانية (من قوات البحرية)، في بولندا في وقت سابق اليوم".

وشدد قائلاً "لا نقبل بعالم يمكن فيه لجار قوي تخويف ومهاجمة جيرانه".

ودعا رئيسُ وزراء بولندا من جهته إلى الوحدة الأوروبية في مواجهة الأزمة الأوكرانية، وشكر جونسون على "دوره النشط" في هذا المجال.

واعتبر مورافيسكي أنه في مواجهة سياسة روسيا العدوانية حان الوقت "لأن يصحو العالم الغربي من نومه الجيوسياسي".

وكان جونسون زار بروكسل صباح الخميس، وسيلتقي أيضاً الرئيس البولندي أندريه دودا ويقوم بزيارة الجنود البريطانيين المنتشرين في هذا البلد.

وينضم الجنود الـ350 الذين وصلوا الخميس إلى 150 آخرين تم نشرهم في بولندا في كانون الأول/ديسمبر على حدود بيلاروس و150 جندياً يساهمون في تعزيز الوجود المتقدّم لحلف شمال الأطلسي.

وتقود بريطانيا أيضاً مجموعة قتالية في استونيا.

© 2022 AFP