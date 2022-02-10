دوري "أن بي ايه": يوتاه جاز يوقف انتصارات ووريرز وليكرز يتابع سقوطه

أليكس غودليت غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – أوقف يوتا جاز انتصارات ضيفه غولدن ستايت ووريرز عند 9 متتالية بفوزه عليه 111-85 الأربعاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما تابع لوس أنجليس ليكرز سقوطه بخسارته أمام مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 105-107.

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على ملعب "فيفينت سمارت هوم أرينا"، تزامن تألق يوتا مع عودة نجمه دونوفان ميتشيل إلى الملاعب قبل ثلاث مباريات عقب خضوعه لبروتوكول خاص باصابات الارتجاج الدماغي لمدة أسبوعين، في حين خاض اللقاء من دون نجمه الآخر الفرنسي رودي غوبير المصاب في قدمه.

وعلى الرغم من أن ميتشيل لم يكن فعالاً كثيراً تحت سلة منافسه كما اعتاد أن يفعل، إلاّ انه بدا متكاملاً مع 14 نقطة و10 مرتدات و8 تمريرات حاسمة، موزعاً الكرات على زملائه فساهم في تألقهم ليسجل العملاق الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 23 نقطة، ولاعبو مقاعد الاحتياط 44 نقطة.

في المقابل، سقط ووريرز جماعياً، مع نسبة نجاح عن التسديدات لم تتخطَ 35.9 في المئة، وفردياً، ليعكس ستيفن كوري "الغاضب" صورة فريقه، مكتفياً بـ 16 نقطة و7 مرتدات.

وتلقى ووريرز ثاني المنطقة الغربية مع 41 فوزاً و14 هزيمة، خسارته الأولى في 10 مباريات، ما سمح لفينيكس صنز بالابتعاد أكثر في الصدارة. في حين عزز جاز مركزه الرابع بفوزه الرابع توالياً (34-21).

وعلى ملعب "مودا سنتر"، وبعد يومين من خسارته أمام حامل اللقب ميلووكي باكس، مُني لوس أنجليس ليكرز بخسارة جديدة في بورتلاند، وهي الهزيمة الـ 30 هذا الموسم مقابل 26 فوزاً في المركز التاسع في الغربية.

واعتبر ليبرون جيمس الورقة الرابحة الوحيدة لبطل ما قبل الموسم الماضي بتسجيله 30 نقطة و7 تمريرات حاسمة و7 مرتدات، لكن نقاطه الـ 14 في الربع الأخير لم تكن كافية لتعويض تراجع زميله أنتوني ديفيس الذي اكتفى بـ 17 نقطة و6 تمريرات حاسمة و5 صدات.

في المنطقة الشرقية، تغلب شيكاغو بولز بسهولة على مضيفه تشارلوت هورنتس 121-109، بفضل نجمه ديمار ديروزان صاحب 36 نقطة، فيما أضاف زميلاه زاك لافين 27 والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 18 إلى 15 مرتدة و8 تمريرت حاسمة.

في كليفلاند، حقق كافالييرز فوزه الثالث توالياً أمام سان انتونيو سبيرز 105-92، تحت هالة لاعبه داريوس غارلاند العائد إلى الملاعب بعد غيابه عن المباريات الأربع الاخيرة بسبب اصابة في ظهره، ليسجل 27 نقطة ويمرر 6 كرات حاسمة.

وحقق تورونتو رابتورز، سادس الترتيب مع 30 فوزاً و23 هزيمة، انتصاره السابع توالياً أمام مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 117-98، بفضل الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 27 نقطة إلى 16 مرتدة و5 تمريرات حاسمة.

وفاز ساكرامنتو كينغز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 132-119.

© 2022 AFP