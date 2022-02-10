رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو لإفريقيا

فرجينيا مايو تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل في 8 شباط/فبراير 2022

دكار (أ ف ب) – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن خطة استثمار بأكثر من 150 مليار يورو (171 مليار دولار) لإفريقيا، وذلك خلال مؤتمر صحافي في دكار الخميس.

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وهذه أول خطة إقليمية في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي "البوابة العالمية" والتي تهدف لتحريك استثمارات تصل إلى 300 مليار يورو (340 مليار دولار) للبنية التحتية العامة والخاصة في أنحاء العالم بحلول 2027.

والخطة التي تعتبر ردا على مبادرة الحزام والطريق الصينية ستركز على استثمارات القطاع الخاص بالإضافة إلى التمويل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

وقالت فون دير لايين الخميس إنها "فخورة" بالإعلان عن خطة استثمار بأكثر من 150 مليار يورو لإفريقيا.

غير أنها لم تعرض تفاصيل بشأن كيفية جمع الأموال أو إنفاقها.

وكانت فون دير لايين قد وصلت إلى السنغال في غرب إفريقيا، الأربعاء للتحضير لقمة بين الاتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي يومي 17 و18 شباط/فبراير.

وأكدت فون دير لايين أنه "خلال القمة ستكون الاسثمارات في صلب النقاشات لأنها وسيلة لطموحنا المشترك".

أضافت "في هذا المجال فإن أوروبا هي أكثر الشركاء الذين يمكن لإفريقيا الاعتماد عليهم والأكثر أهمية".

© 2022 AFP