شركة أسترازينيكا المصنعة للقاح ضد كوفيد تعلن انخفاض أرباحها في 2021

أيزار رالديس ا ف ب/ارشيف

عامل صحة يجهز جرعة من لقاح استرازينيكا/اكسفورد المضاد لكوفيد، في سانتا كروز ببوليفيا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021

لندن (أ ف ب) – أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية المصنعة للقاحات ضد كوفيد-19 الخميس أن صافي أرباحها انخفض بشكل كبير العام الماضي، متأثرا باستحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية أليكسيون ورسوم أخرى، على الرغم من ارتفاع الإيرادات.

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وقالت شركة الأدوية في بيان إن الأرباح بعد اقتطاع الضرائب تراجعت إلى 112 مليون دولار (98 مليون يورو) مقارنة بـ 3,2 مليار دولار في 2020.

ومع ذلك انتعشت الإيرادات بما يشمل مبيعات اللقاحات المضادة لكوفيد، بنسبة 41 بالمئة مسجلة 37,4 مليار دولار.

وسجلت المبيعات السنوية للقاح فاكسزيفريا (Vaxzevria) المضاد لكوفيد قرابة 4 مليار دولار.

غير أن المجموعة حذرت الخميس من تراجع مبيعات اللقاح المضاد للفيروس هذا العام مع انحسار الوباء.

نمو قوي

قال المدير التنفيذي للشركة باسكال سوريوت إن "أسترازينيكا واصلت مسار نموها القوي في 2021" لافتا إلى تقدم كبير في ما يتعلق بأدوية جديدة إلى جانب شراء أليكسيون ودمجها.

أضاف "كما وفينا بوعدنا الوصول الواسع والمنصف للقاحنا المضاد لكوفيد-19 مع 2,5 مليار جرعة تم إنتاجها للتوزيع في أنحاء العالم، وحققنا كذلك تقدما في الحد من انبعاثاتنا من غازات الدفيئة".

وتكبدت المجموعة البريطانية تكاليف باهظة في أعقاب استحواذها على شركة أليكسيون مقابل 39 مليار دولار، إضافة إلى تكاليف إعادة الهيكلة.

وكانت شركة أسترازينيكا، التي طورت لقاحها مع جامعة أكسفورد، طرحت أساسا اللقاح بسعر الكلفة في ظل الجائحة على عكس شركات منافسة بما فيها فايزر، لكنها أشارت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى أن ستبدأ في البيع بربح.

وأضاف سوريوت بأن المجموعة بصدد رفع توزيعات الأرباح بعد "سنة غير مسبوقة" كما قال.

ورُفعت توزيعات الأرباح إلى 2,9 دولار للسهم.

وقالت استرازينيكا إنها تتوقع أن تتراجع مبيعات لقاحات كوفيد بنسبة تراوح في حدود "العشرينات بالمئة".

وقد يُعوض ذلك التراجع جزئيا بمبيعات العقار إيفوشيلد (Evusheld) العلاج الوقائي بالأجسام المضادة أحادية النسيلة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

غير أن أسترازينيكا حذرت أيضا من أن هامش إجمالي الأرباح العائدة من أدوية كوفيد-19، يتوقع أن تكون "أقل من متوسط الشركة".

وكشفت الشركة الخميس أيضا بأنها سجلت خسارة سنوية قبل اقتطاع الأرباح بلغت 265 مليون دولار، بعد أرباح بلغت 3,9 مليار دولار في المرة الأخيرة.

وعلى وقع تلك النتائج ارتفع سعر سهم استرازينيكا بنسبة 3,5 بالمئة ليبلغ 8,655 بنس في تعاملات الصباح في بورصة لندن.

- اللقاح رفع الأرباح -

وقال المحلل لدى هارغريفز لانسداون (Hargreaves Lansdown) كيث بومان إن "اللقاح المضاد لكوفيد رفع مكانة أسترا عالميا، عقب إلغاء وضع +لا يبغي الربح+ السابق".

أضاف "في الوقت الحالي، ومع مزيد من الابتكار واستمرار النجاحات على أدوية جديدة، لا يزال إجماع المحللين يشير إلى عمليات شراء قوية".

وكانت شركة تصنيع الأدوية المنافسة غلاكسو سميثكلاين (GlaxoSmithKline) قد أعلنت الأربعاء أن أرباحها في 2021 تراجعت بمقدار الربع، بعد مبيعات قوية في العام الذي سبقه.

ولم تتمكن غلاكسو سميثكلاين حتى الآن من انتاج لقاح مضاد لكورونا، بعكس أسترازينيكا، لكنها بصدد تطوير لقاح بالتعاون مع نظيرتها الفرنسية سانوفي.

© 2022 AFP