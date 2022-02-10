12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطارا في جنوب السعودية (بيان)

أضرار عند مدخل مطار أبها في جنوب المملكة بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة في 31 آب/أغسطس

الرياض (أ ف ب) – أصيب 12 شخصا بجروح في جنوب السعودية إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخميس.

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وأفادت الوكالة نقلاً عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أنّ "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار"، وأكّدت وقوع "12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة... من العاملين والمسافرين في مطار أبها".

ولم يذكر التحالف الخميس مصدر الطائرة، لكن غالبا ما يستهدف المتمردون اليمنيون الحوثيون الأراضي السعودية، لا سيما مطار أبها الدولي الواقع قرب الحدود مع اليمن، بهجمات.

وقال مسؤول في المطار لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه "توقفت حركة الطائرات لفترة وجيزة قبل أنّ تستأنف مجددا".

وذكرت محطة "الإخبارية" التلفزيونية الحكومية أن "الطائرة المسيرة أسقطت في مدرج".

وقال التحالف إنّه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

واستهدف مطار أبها مرارا خلال السنوات الماضية بهجمات كان من أبرزها في آب/أغسطس الماضي، عندما أصيب ثمانية أشخاص بجروح وتضررت طائرة مدنية في هجوم بطائرة مسيّرة.

في 24 كانون الأول/ديسمبر، قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في هجوم للمتمردين الحوثيين استهدف جازان في جنوب المملكة.

ويأتي هجوم الخميس في إطار تصعيد للعمليات العسكرية في اليمن متواصل منذ أسابيع وتوسيع من جانب الحوثيين لنطاق هجماتهم التي استهدفت مؤخرا الإمارات، بالإضافة الى السعودية. واستخدموا صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة في هذه الهجمات.

وتعرضت الإمارات لثلاث هجمات صاروخية خلال كانون الثاني/يناير أسفر أولها عن مقتل ثلاثة أشخاص في أبوظبي. وكان ذلك أول هجوم دام على أراضي الإمارات أكد الحوثيون مسؤوليتهم عنه وأعلن عنه الإماراتيون.

وكثّف الطيران السعودي غاراته الجوية على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون بعد الهجمات الأخيرة.

© 2022 AFP