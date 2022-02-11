أولمبياد بكين: السويسرية غوت-بهرامي تفوز أخيرا بسباق التعرج سوبر طويل

فرانسوا كزافييه ماريت ا ف ب

السويسرية لارا غات بهرامي في طريقها الى احراز ذهبية سباق التعرج سوبر طويل في اولمبياد بكين الشتوي. 11 شباط/فبراير 2022

يانكينغ (الصين) (أ ف ب) – احرزت السويسرية لارا غوت-بهرامي أخيرا ذهبية سباق التعرج سوبر طويل ضمن التزلج الألبي في أولمبياد بكين الجمعة محرزة أول ميدالية من المعدن الأصفر في مشاركاتها في الألعاب الأولمبية الشتوية، والثانية في هذه الألعاب بعد برونزية التعرج الطويل.

إعلان اقرأ المزيد

وتقدمت غوت-بهرامي على النمسوية ميريام بوشنر وعلى السويسرية الأخرى ميشيل غيزين.

وكانت المتزلجة السويسرية احرزت أيضا برونزية سباق الانحدار عام 2014 في سوتشي الروسية.

وبات السوسرية أول متزلجة تحرز ذهبية سباق التعرج سوبر طويل مباشرة بعد تتويجها بطلة للعالم في كورتينا دامبيتسو الإيطالية عام 2021. كما باتت أول رياضية من بلادها (رجالا وسيدات) تحرز ذهبية هذا السباق في الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقالت السويسرية "لم تكن لدي أي استراتيجية، كانت هذه بالذات مشكلتي في السابق عندما كنت أفكر كثيرا بما يتعين علي القيام به. أعتقد بأني في حاجة الى عدد من الأيام لكي أصدق ما يحدث لي".

ولم تكن استعدادات غوت-بهرامي لهذه الألعاب مثالية، لأنها أصيبت بفيروس كورونا ثم سقطت سقوطا عنيفا خلال مشاركتها في سباق سانت موريتس.

أما الأميركية الشهيرة ميكايلا شيفريت فحلت في المركز التاسع.

© 2022 AFP